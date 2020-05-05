中選會一再對「罷韓」出招，國民黨發言人洪于茜表示，中選會應該是秉持行政中立的機關，但這段時間不只喪失中立立場，在罷韓案的過程中，針對部分學校拒絕出借校園設立投開票所一事，竟先搬出法令指「違者應按情節輕重分別懲處」，隨後又否認要懲處拒借場地單位。
她說，作為中央行政機關，不但不適合言論反覆，讓民眾無所適從，更不應該用法令為開端，試圖以資訊不對等的狀態去威嚇人民，這些不中立的色彩，甚至可能渲染校園。
洪于茜表示，舉辦過基層選舉行政單位都知道，類似場地租借本來就不容易，以往會由區公所或區長委託承辦，取得場地管理及所有人同意，都須遵循既有行政流程，也尊重所有人。
此外，3月底後，中央流行疫情指揮中心也下達指令限制100人以下集會，各級學校對人員管制也更加嚴格。防堵疫情擴散是全民持續性努力，本就不該隨著中選會長官意志而變，中選會在處理可能有大型群眾聚集活動，本應尊重場地管理人的立場，更不該以長官態度施壓。
(中時 )
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