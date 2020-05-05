網路上一直有謠言男性精液營養成分高，對此，一名營養師曝光了精液的完整成分表，直接打破這項傳言，營養師還直言，「一直說服女性大眾：顏射、吞精的，你先自己敷一輪、吃一周」！

不少人都聽過「精液可以養顏美容」的說法，但營養師范縈渝在臉書《悶燒范范營養師》透露，自己最近收到一則奇葩的訊息，有人問他，「男性的精液營養成分真的很高嗎」，讓他哭笑不得的將精液的營養成分貼出來，「營養成分如圖！真是少的可憐哪」。

范縈渝表示，精液如果這麼厲害，早就有公司取動物精液做成保養品了，且受精卵中，卵子才是扮演三個月的營養成分提供者！精子僅僅提供半組DNA，而且100毫升裡才5公克蛋白質，比1顆雞蛋還少，她更笑說，「誰能一天100毫升的？我只能說你時間跟體力都很多很棒」！

營養師貼的精液成分表。（摘自臉書《悶燒范范營養師》）

范縈渝說明，精液經過男性尿道射出，難免會有廢物，例如：氨、細菌等等，營養成分完全不能跟食物比較，且味道據說也不好，最後她也質疑，「幹嘛非要女孩吃？你覺得有保養效果，就先親身體驗一周，如果不願意，就別要求另一半了」！

(中時電子報)