委內瑞拉總統馬杜羅（NicolásMaduro）說，安全部隊挫敗了一支乘著快艇試圖顛覆自己的小規模部隊，其中包括2名美國公民。華盛頓官員否認美國政府的參與，不過一名前綠扁帽(美國陸軍特種部隊)的成員表示，被捕的2名成員與他是同事。

委內瑞拉官方媒體在周一的報導，政委內瑞拉府說，這批「恐怖僱傭軍」在週日離開哥倫比亞，潛入首都加拉加斯以北約34公里的馬庫托鎮(Macuto )，然後被安全部隊攔截並逮捕，在過程中擊殺了8人，逮捕了13人，也查獲這些滲透者攜帶的武器，包括機槍，步槍和大量彈藥。

還展示了其中2名被捕美國人-艾倫‧貝瑞（Arian Berry）和路克‧丹曼（Luke Denman）的護照，證實他們的身分。

委內瑞拉總統馬杜羅在週一談到此時，並且說「他們在玩英雄遊戲，自以為是藍波。」

前綠扁帽成員古德諾(中間者)表示，被俘的2位美國人是他的同事，他的公司承包了推翻委內瑞拉總統的工作。(圖/Silvercorpusa Instagram)

前美國陸軍特種部隊成員喬丹‧古德諾（Jordan Goudreau）表示，這隻部隊與他有關，他在退役後經營佛羅里達州一家名為Silvercorp USA的私人安全公司，兩位被捕的人員是他的同事。

據古德諾所說，他們公司得到價值2.12億美元的合約，被稱為「基甸行動」(Operation Gideon)，就是要幫助委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）推翻現在的馬杜羅政府，瓜伊多否認了有參與此事。

瓜伊多被50多個國家，認可為委內瑞拉的臨時總統，其中支持他最力的是美國。今年2月，他在白宮接受川普總統的接待，並在瑞士達沃斯世界經濟論壇上發表演講。他雖否認與滲透者有任何關係，但呼籲馬杜羅政府注意「被俘者的人權」。

這起事件與冷戰時期在古巴發生的「豬玀灣事件」(Bay of Pigs Invasio)有相似之處，美國為推翻古巴的卡斯楚政權，與古巴流亡人士合作，以1500人在豬玀灣發動登陸作戰，結果僅三天就遭古巴軍隊擊敗，1200人被俘。

(中時電子報)