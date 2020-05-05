受新冠肺炎肆虐，全球航空業籠罩在一片淒風苦雨，奇異集團旗下子公司奇異航空周一（4日）宣布將透過自願與非自願離職，將今年全球航空部門勞動力大砍25％、約1萬3000員工。奇異航空是全球商用飛機發動機的主要製造商之一。

受此衝擊，奇異股價也下滑至逼近金融危機時所創的低點。累計年初迄今該公司股價已重挫約41％。儘管如此，其跌幅仍低於其他航空業者。例如波音今年來股價跌幅深達60％，另外美國大型航空公司的股價更重挫超過60％。

這次裁員也反映當前航空業所遭遇的艱難處境。由於美國航空旅遊需求已經陡降95％，這也意味該產業預料到2021年恐將持續不振。波音公司上週也表示，將裁員全球1成勞動力、約1萬6千人。

奇異航空執行長喬伊斯（David Joyce）周一在致函給員工的信件中表示，商業航空陷入前所未有的嚴重萎縮，已對全球客戶造成影響。他還預期第二季全球航空客流量將銳減約80％。

(工商 )