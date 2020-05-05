新冠肺炎疫情擾亂美國貿易活動，美國3月出口降幅大於進口降幅，使得該月貿易赤字擴大將近12％。美國貿易赤字連續兩個月縮減後，美國商務部5日公布的最新報告顯示，3月貿易赤字月增11.6％，經季調後由2月的398億美元擴大至444億美元，凸顯新冠肺炎疫情打亂全球商品和服務流動。

路透社調查經濟學家意見，原預期貿易赤字擴大至440億美元，但實際數據遜於市場預期。

美國3月出口降幅大過進口縮幅，造成該月貿易赤字擴大。報告顯示，美國3月進口月減6.2％至2,322億美元，寫下2016年10月以來最低紀錄。3月出口月減9.6％至1,877億美元，創2016年11月以來最低。

值得一提的是，3月銀行和觀光等服務出口暴跌近110億美元，降至596億美元。美國每月服務出口通常鮮少波動，3月份數據陡降反映新冠肺炎疫情對貿易的衝擊。專家表示，4月服務出口可能進一步惡化。

美國3月進口萎縮，主要因為手機、消費電子產品和汽車進口減少。服務進口也出現異常龐大的降幅，該項目主要反映美國觀光客和商務旅客造訪其他國家。

美國3月對大陸的商品貿易赤字縮減至155億美元，大陸率先爆發新冠肺炎疫情，大幅抑制中美兩國的商品流動。美國經濟緊縮也打擊對陸製蘋果iPhone和其他熱門商品的需求。

儘管如此，部分類別的商品仍出現強勁的貿易活動，例如醫療補給品和食品，不過電子商品、汽車和飛機的貿易活動則遭受嚴重打擊。

國際貨幣基金（IMF）4月預估，2020年全球貿易可能萎縮11％。世界貿易組織（WTO）的看法更悲觀，預估縮幅將在13％至32％之間，且全球都將見到貿易下滑，特別是亞洲和北美地區。

(工商 )