新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，美國累計確診人數飆破118萬例，造成境內至少6.8萬人喪命，當地醫療體系近乎崩潰，就連殯葬業也不堪負荷，民眾人心惶惶，紛紛戴上口罩防疫。日前就有研究人員進行飛沫傳播模擬實驗，一秒即可看出「配戴口罩」及「未戴口罩」的極大差異。

據《CNN》報導，美國佛羅里達大西洋大學（FAU）實驗室，近日進行一項模擬實驗，利用假人噴出與人類飛沫顆粒大小相近的甘油水混合物，模擬人類咳嗽的狀態，並使用綠雷射光照出氣體的型態，分別紀錄下時間和距離。從實驗中可看到，在配戴口罩的情況下，飛沫雖會溢出口罩，但並不會快速擴散。

反觀未配戴口罩時，飛沫會直接噴至90公分處，且在5秒內擴散到2倍距離，10秒後則會蔓延至270公分外，這個範圍已遠超越專家建議的社交距離，且氣體在空氣中並非立刻消散，可能還會持續飄浮2到3分鐘之久。因此研究人員指出，180公分為最低社交距離標準，若保持更遠則會更加安全。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)