近年來PM2.5和空氣污染的紫爆問題愈來愈受到國人關注及重視，宏碁於3月份啟動的「台灣健康呼吸計畫」展露成效，將於嘉義市逾800間的國中小學教室安裝Acer Air Monitor Pro空氣品質偵測系統，協助改善室內空氣品質。

台灣西部縣市「不良橘」空污天數，中部占45％、南部占95％，有鈕於此宏碁於3月啟動「台灣健康呼吸計畫」，首批獲得嘉義市國中小「新風換氣系統」統一採購案。此案主要任務改善室內空氣汙染，在教室內架設新風系統（全熱交換器）及Air Monitor Pro，偵測空氣狀況及搜集空氣數據，上傳到acer雲端。

宏碁表示，系統自動偵測到空污狀況就會自動啟動新風換氣進行空氣灰塵過濾及驅除有害氣體，低分貝的運作不會影響教學也具備低能耗。透過雲端數據分析，因應環境狀況調節運作達到最佳效果。

除了嘉義市外，宏碁也投標雲林的國中小教室標案，粗估以一間教室預算4萬元至6萬元計算，此標案業績約數千萬元。

(中時電子報)