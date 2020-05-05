針對北市的定廢棄物檢舉制度，議員梁文傑指出，去年有位台北市民檢舉3705件環保案件，一年共賺81萬元檢舉獎金，而北市編獎金預算去年編300萬，光是前五名檢舉達人共領走224萬，呼籲發放比例要調整，獎金應要有上限。

梁文傑表示，根據統計，107年第一名的檢舉達人也檢舉4840件，獎金共70萬元，但不應為了錢去檢舉，因此盼能檢討並調整獎金的比例，獎金授權由地方去制定，個人可以拿到獎金也應該要有上限，舉例一年最多20萬或30萬等。

對此，環保局長劉銘龍指出，將會研議對個人設上限，但至於實給的比例，要看項目，由於檢舉類型不同，實給比例會不同。

此外，交通違規雖然沒有檢舉獎金，但檢舉量一直高居不下，議員徐弘庭指出，去年北市民眾檢舉案件高達87萬6074件，而第一名檢舉達人一年檢舉數竟高達1萬件，超過交通警察平均值7倍，徐直言，民眾檢舉應該要有比例原則。

北市交大大隊長陳明志認為，民眾檢舉數確實不太合理，許多民眾提供的行車紀錄器等也都不一定正確，未來研議應限縮民眾檢舉違規項目。

(中時 )