國民黨中評委主席團主席近期有郝柏村等3人辭世，黨主席江啟臣昨天增聘前副主席郝龍斌遞補，另增聘前代理黨主席林榮德、前代理黨祕書長曾銘宗及現任黨副祕書長李彥秀、文傳主委王育敏等人35人為中評委。這項新人事使國民黨中評委人數持續「膨脹」，達975人的空前紀錄，若加上82位主席團主席，總人數破千。

黨內人士說，雖然中評委每年只開一次會，但人數越多，意謂湊足「過半數」開會門檻也越高；儘管黨內每次開會計算人數，都先扣掉請假人數以降低門檻，仍僅勉強達到門檻，若人數再無限制膨脹下去，以後要湊足開會人數會更難。

國民黨第20屆中評委主席團主席原有84人，其中行政院前院長郝柏村排名第1；日前國防部前副部長王文燮、郝柏村及監察院前副院長鄭水枝先後辭世，主席團主席剩81人；如今江啟臣增聘主席補選的對手郝龍斌，有如「子承父志」，也使得主席團成為82人。

此外，江啟臣也批定新聘6大類35位中評委，包括卸任不分區立委王育敏（現文傳會主委）與雲林縣長張麗善等8人、卸任區域立委李彥秀（現黨專職副祕書長）等9人、卸任政務官曾銘宗（前代理黨祕書長）1人、學者周繼祥（前黨義務副祕書長兼大陸事務部主任）1人、卸任中常委林榮德（前代理黨主席）及蕭景田、姚江臨等11人，以及5位卸任黨務幹部杜建德（前副祕書長）、李哲華（前組發會主委）、程美華（前文傳會主委）、魏平政（前考紀會主委）及林火旺（前革實院長）。

黨內人士指出，兩蔣時代，中評委都是黨內德高望重者，人數僅兩位數，最多百餘人；李登輝當黨主席時增為兩、三百人，至連戰時期因國民黨失去政權，黨內職位有限，中評委成為「禮遇」名銜，人數擴增至近600個；而後的黨主席又陸續把卸任立委、縣市長、政務官及中常委都納入，加上中評委除非死亡或像前立委陳宏昌等被開除黨籍，否則向來「只進不出」，至今人數持續膨脹達975人；若加上卸任部會首長級、黨祕書長以上的82位主席團主席，人數已破千人。

據悉，歷任黨主席被列「前主席」，都非中評委；唯一例外的是朱立倫卸任桃園縣長後即被聘為中評委，後雖成為黨主席，仍在中評委名單中。

黨內人士指出，中評委雖沒實質權力，只能每年一次的會議中提建言，遠不如中常委可在每周中常會參與決策，仍有許多人想要此名銜，在基層或大陸走動時，聽起來較響亮。

(中時 )