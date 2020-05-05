新冠肺炎蔓延，不僅航空業、服務業飽受衝擊，連銀行獲利也「青筍筍」；金管會昨公布最新統計，本國銀行今年3月整體獲利182億元，與去年同期324.7億元相比，大幅衰退了44％，第1季累計獲利809.5億元，亦較去年Q1衰退16.9％，金管會官員坦言，國銀獲利能力不論單月或從第1季比較來看，衰退幅度皆創下史上最大，情況比金融海嘯更慘烈。

國銀獲利不論單月或Q1都出現大衰退，銀行局副局長莊琇媛表示，主要是受新冠肺炎疫情影響，3月疫情在全球大爆發，全球股市暴跌，美國聯準會累計降息6碼，台灣也跟進降息腳步，金融市場更出現流動性問題，債券價格不增反減，國銀不僅投資損失暴增，在信用風險提升下，銀行大幅提存備抵呆帳，其中，OBU提存 21.7 億元、海外分行也提存17.3億元，獲利能力因而大幅衰退。

國銀今年第1季整體獲利為 809.5 億元，較去年同期下跌 16.9％；其中，海外分行獲利衰退23.2％，幅度最為顯著，國內總分行獲利衰退 19.7％、OBU（國際金融業務分行）下跌 9.5％，唯大陸地區分行獲利15.6億元，逆勢成長12.2％。

若單從3月獲利情況也相同，國內總分行、OBU、海外分行獲利皆衰退，僅大陸地區分行獲利成長，且單月成長幅度達34.6％。

莊琇媛表示，大陸地區分行能獲利，主要是去年大陸分行提存金額較多，今年呆帳減少、投資淨利也沒有明顯下滑，是唯一有成長的分類單位。

(中時 )