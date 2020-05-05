國民黨財務拮据，近日積極思索「開源」方案，改革委員會的財務穩健小組召集人曾銘宗今天表示，下午開會初步結論建議黨費從200元調高至500元，另也明訂，未來沒有如期繳交黨公職分攤金，累計達2年以上未繳者，黨中央得對其停權。據悉，國民黨每年的黨費收入約有近7千萬元，若黨費倍增2.5倍的話，未來每年黨費可望增加上億元。

國民黨近日檢討黨中央樓層承租情形，有意清空2、5樓交還給中投，約可拿回1年半、1200萬元左右的預繳租金，作為協助地方黨部租辦公室或其他黨務用途。

除了「節流」方案，黨中央也思索如何「開源」，改革委員會的財務穩健小組日前建議黨代表也須納入繳交黨公職分攤金的對象，規定每位黨代表每年要繳交1萬元，若能落實執行，粗估每年可以進帳近2千萬元。

此外，財務穩健小組召集人曾銘宗表示，下午開會後初步結論是調漲黨費，從現行的200元調高至500元，在學學生與低收入戶免繳黨費，但取消65歲以上滿40年的榮譽黨員免繳黨費規定，另也預計在5月底開發便利黨員繳納黨費的APP。

曾銘宗說，目前沒有規劃下修黨公職分攤金，但未來將按季催繳，並按季公布未繳清分攤金的名單，累績達2年未繳者，將面臨停權處分。

黨內人士說，其實國民黨早期的黨費就是5百元，其中270元是用來替黨員和黨營事業幸福人壽保意外保險，另外的230元作為黨費，後來政黨法通過後，禁止政黨經營事業，才把黨費降為200元，但國民黨正面臨經營艱困之際，因此有很多人提出提高黨費建議。

黨內人士表示，繳黨費雖然是黨員義務，但沒有繳納的話也沒有罰則，因此積極爭取黨員認同，驅使他們進一步化成繳交黨費或捐款的行動支持。

(中時 )