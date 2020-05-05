東森購物5日宣布，將於旗下電視購物與及 ETMall 東森購物網首度開賣國際晶華酒店五星級紅燒牛肉麵組、與極致海鮮餐飲品牌頂鮮101名廚慢熬紅蟳燉粥饗宴組，搶攻溫馨五月母親節檔期商機。

受新冠肺炎疫情影響，帶動宅經濟發酵，連帶提升美食外帶、外賣市場大幅成長，東森購物網最新統計指出，四月份熟食類商品業績月增率高達14％。

今年母親節檔期，東森購物首度攜手台北晶華酒店，獨家開賣有「牛肉麵界精品」之稱的晶華冠軍牛肉麵組合，頂級料理外送到府，下單加碼回饋東森幣30％。

晶華冠軍牛肉麵榮獲2012年台北國際牛肉麵節三冠王，2015年美國有線電視網CNN推薦為來台必吃美食，更曾受邀紐約、上海、北京、香港、東京與九州等地展演國際美食活動，亦在國際航空中被列為貴賓室指定品項，深受眾多老饕推崇喜愛。東森購物獨家開賣台北晶華酒店紅燒牛肉麵組，每組10包入，東森驚喜優惠價1,890元，贈送價值399元的達美樂披薩提貨券，東森幣更加碼回饋30％。

除此，東森購物亦首度攜手全台頂級海鮮的高檔餐廳「頂鮮擔仔麵台北101店」， 5月6日21:20～22:00於電視購物34頻道及ETMall東森購物網，推出名廚慢熬紅蟳燉粥饗宴組，包含米其林黎有甜主廚指導的港式香蔥油嫩雞腿、10小時燉煮的極品紅蟳清燉粥糜、獨門老滷醬香燉牛腱肉、三酒藥膳貴妃醉蝦、黑毛豬高粱酒香腸與純手工澎湖吉品花枝丸，共計6樣精緻菜色3,980元，除享東森幣30％回饋外，下單再送東森自然美奇肌無瑕活膚超導修護精萃（60ml，市值4,980元）。

隨著母親節即將來到，東森購物推出多檔優惠寵愛媽咪，即日起至6月1日止，於東森購物網ETMall消費滿3,000元即可登記送300元折價券。另外，即日起至5月11日， 專櫃香氛3折起，全站消費滿5,000元、登記送600元折價券，及不限金額消費登記抽Dyson豪禮，最大獎Dyson Pure Cool 智慧空氣清淨機涼風風扇。

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