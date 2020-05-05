英國廣告巨頭WPP旗下數據和市場研究公司Kantar凱度發布《2019年BrandZ全球最具價值品牌100強》榜單，其中包括全球最有價值汽車品牌前10名，前三名分別由Toyota、賓士、BMW摘下。

該報告指出，在汽車行業中，真正影響車企價值的除了品牌和銷量，產品質量也是汽車廠牌價值展現的重要部分，有「開不壞的豐田」美譽的Toyota能夠成為最具價值的車企是有原因的，其次，除了因品牌溢價的賓士和BMW，像本田、日產等紮實做車的企業也能保持較高的價值。

凱度屬全球最大傳播集團之一WPP的旗下企業，每年都會向業界發布一份BrandZ排名報告，在一定範圍內的消費者市場當中有著其權威和公信力。這份榜單反映了在歐美消費者中，最深入人心的品牌，排名依據以彭博數據為基礎，把各個品牌公司的財務和業務表現納入考慮，對一些消費者進行採訪調查，從金融這一角度對品牌價值進行評判。

(旺報 )