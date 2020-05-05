凱擘有線電視5日宣布，A1 Box上架全新「HBO GO線上影音服務」，搶先讓家中有A1 Box的數位有線電視用戶，都能用大螢幕暢看HBO GO豐富的線上影音。
HBO GO不僅網羅最受歡迎、獨家播映且一刀未剪的HBO和HBO Asia原創影集，還有好萊塢強檔電影、紀錄片、兒童節目等數千小時的精選影音內容，獲獎無數的HBO原創影集包含燒腦神劇《西方極樂園》第三季、口碑爆棚的史詩鉅作《權力遊戲：冰與火之歌》、同名小說改編的奇幻影集《黑暗元素》、艾美獎最佳戲劇類影集《繼承之戰》、金球獎最佳迷你影集《核爆家園》等。
HBO Asia原創影集也包含多部超人氣台劇，如獲得台灣及亞洲多國觀眾好評的《通靈少女》和帶動大眾對社會議題深入探討的《我們與惡的距離》。HBO GO也將完整呈現《黑道家族》、《火線重案組》、《慾望城市》等眾多HBO原創經典影集。
HBO Asia繼去年以《我們與惡的距離》締造收視佳績並成為全台最熱話題後，再次攜手原製作班底推出今年首部原創台劇《做工的人》，以台灣工人題材走向國際。
《做工的人》劇情改編自同名暢銷書，集結李銘順、柯叔元、游安順、苗可麗、薛仕凌等多位實力派演員，共同演繹工地小人物即便面對生活中的各種困境，始終抱持著認命不認輸的樂觀精神。5月10日起，每周日晚上9點在HBO（第65台）及HBO HD（第235台）全球首播，HBO GO也將同步上線。
凱擘表示，A1 Box的數位有線電視用戶，能以月付99元或年繳999元，隨時透過電視收看全新HBO GO影音內容，已訂購HBO電影套餐的用戶再享年繳799元專屬回饋。
(工商 )
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