台灣大哥大旗下台灣大寬頻5日宣布，全新推出「HBO GO線上影音服務」，用戶透過電視介面選單輕鬆訂購，即可觀看獨家播映的HBO和HBO Asia原創影集，還有好萊塢強檔電影與紀錄片。

A1 Box全新影音服務上架!台灣大寬頻去年10月推出搭載Android TV的A1 Box開放平台，整合數位有線電視頻道、高畫質數位頻道及OTT影音內容，5日再推全新「HBO GO線上影音服務」。 台灣大寬頻表示，「HBO GO線上影音服務」網羅許多廣受歡迎的影音內容，包括獲獎無數且眾多一刀未剪的HBO原創影集，如燒腦神劇《西方極樂園》第三季、史詩鉅作《權力遊戲：冰與火之歌》、奇幻影集《黑暗元素》、艾美獎最佳影集《繼承之戰》、金球獎最佳迷你影集《核爆家園》等，以及HBO Asia多部人氣台劇，像是全亞洲觀眾一致好評的《通靈少女》、第54屆金鐘獎6項大獎作品《我們與惡的距離》；還有完整呈現的《黑道家族》、《火線重案組》、《慾望城市》等HBO原創經典影集。

HBO Asia繼去年以《我們與惡的距離》締造收視佳績後，再次攜手原製作班底，與myVideo共同推出今年首部原創台劇《做工的人》，該劇改編自同名暢銷書，集結李銘順、柯叔元、游安順、苗可麗、薛仕凌等多位實力派演員，共同演繹工地小人物即便面對生活中的各種困境，始終抱持著認命不認輸的樂觀精神。5月10日起，每周日晚上9點於HBO（第65台）及HBO HD（第235台）全球首播，HBO GO也將同步線上播出，myVideo則於晚上10點，以全台唯一4K畫質播出。

台灣大寬頻指出，家中有台灣大寬頻A1 Box的數位有線電視用戶，可自由選擇月付99元或年繳999元的優惠價，隨時透過電視享受全新HBO GO豐富的影音內容，已訂購HBO電影套餐用戶再享年繳799元專屬折扣。

台灣大寬頻日前推出結合60Mbps光纖上網服務與台灣大行動上網不限速吃到飽的「超級雙網」專案後，受到市場青睞 。此外，針對台灣大既有月租用戶，也可透過台灣大直營、加盟門市、客服188、或0809-000-852服務專線申辦「好速加掛」專案，以1,399元行動資費為例，每月多付349元，就能享有寬頻60Mbps光纖上網服務，以及Google Nest Mini中文化智慧音箱、MyMusic及myVideo前3個月影音加值服務免費。

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