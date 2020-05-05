統一超（2912）5日公告，擬增資統一超商(上海)便利有限公司2億人民幣，預計增資後該大陸子公司資本額將從目前的5億人民幣，提高至7億人民幣，增資幅度達四成。據了解，主要目的是為進一步強化當地便利商店事業的投資布局，充實未來營運資金需求。

統一超於2009年進入中國大陸市場，首戰場就在上海，2017年再跨入浙江。據統一超統計，截至今年3月底，統一超在上海有119店、浙江有40店。以當地市場規模及目前總店數來看，還有很大的成長空間。

值得注意的是，統一超先前在大陸市場呈現虧損，不過，根據統一超最新財報，旗下持股100％的統一超商(上海)便利有限公司2019年營運明顯好轉，從2018年虧損1.56億台幣，到2019年獲利3,900多萬台幣，成功轉虧為盈。

至於同樣持股100％的統一超商(浙江)便利店有限公司，2019年仍虧損約1.1億台幣，但相較2018年虧損1.3億台幣，虧損幅度已略為收斂。

統一集團董事長羅智先2019年3月在法說會上就曾表示，上海跟浙江7-ELEVEN慢慢進入一個進步的階段，前些年虧損主要是還在摸索經營模式，特別是在中國大陸電商超級發達的市場，對於實體零售業本身就是很大的挑戰。

統一超公告並指出，該增資案尚未經董事會決議，如董事會決議有異議再另行公告；該公司係透過統一超商維京控股有限公司轉投資統一超商香港控股有限公司，再轉投資統一超商(上海)便利有限公司。

(工商 )