法廣報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在周一向全體二十國集團（G20）領導人致信，呼籲對新冠肺炎疫情的起源問題進行獨立調查。他並透露，歐盟將提案成立調查委員會，他也已經和英國首相強森進行了溝通。

莫里森被問到美國國土安全部近日發布了一份報告，並指在疫情爆發後，大陸曾向外界“刻意隱瞞新冠病毒的嚴重性，同時囤積醫療物資”等多項指控，對此做何看法時，莫里森回答稱，“我渴望採取的辦法是對這些問題進行一個適當的評估和審查”。他說，“我不想表達一個個人的觀點，”莫里森稱，“我認為達到這一目的的最好方法，便是如我在本周向所有二十國集團領導人建議的那樣；我建議採取步驟成立獨立調查委員會”。

莫里森說，“世界衛生大會將於5月18日召開。屆時，我將考慮一個由歐盟提出的提案。”他介紹稱，已與英國首相強森等外國領導人就這一提案進行了溝通。莫里森說，“我認為這一提案擁有不錯的支持，這是一個好的開始，雖然並不包括我所倡議的所有問題。”他說，“但我將繼續以全球和澳洲的利益為本堅持我的倡議。”莫里森稱，“這是我們當下聚焦的問題，如果其他的國家希望追蹤同樣的問題，那則是他們的事”。

據彭博社報道，莫里森口中的歐盟計畫將在世衛大會上遞交的方案，被指包含要求對新冠肺炎疫情起源等問題進行獨立調查的內容。

(中時 )