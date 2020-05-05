說到汽車旅館就會聯想到出軌，但其實低廉的價格也時常吸引許多疲勞的出差人士開房純休息。一名女子單獨前往汽車旅館開房休息，未料短短3小時，櫃台不斷打電話狂call，讓她快崩潰，原因曝光後網友也都笑翻。
一名女網友在PTT八卦版PO文，表示自己事先有打電話詢問能不能獨自入住汽車旅館，對方說可以後便入住，但從進入摩鐵開始，三不五時就接到電話來關心，短短三個小時被櫃檯人員瘋狂轟炸，連泡個澡都沒辦法，感覺像在感人，實在無法理解。
對此不少網友一看就懂了，紛紛表示：「妳穿全身紅齁」、「服務生回報給經理，察覺事情不對勁」、「就是要趕妳走啊，怕妳想不開」、「一堆這種都是來輕生的，服務生怕得要死」、「很正常，通常自己一人不是接客就是輕生」、「寧願少賺錢也不想變凶宅」。
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(中時電子報)
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