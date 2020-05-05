遠傳電信5日宣布，愛講智慧音箱串聯台灣家電領導品牌禾聯智能家電，遠傳藉此擴大「智慧控制生態圈」布局。只要對愛講智慧音箱動動口下指令，擁有六段風速的超靜音電風扇、除濕/乾衣兩用除濕機就能吹出舒爽涼風、輕鬆去潮乾衣。

遠傳也祭出優惠加購價，至遠傳門市申辦愛講智慧音箱，搭配月付999元以上資費，禾聯智能14吋DC風扇0元帶回家(市價3,490元)，搭配月付1,399元資費，禾聯12L智能除濕機3,460元 (市價12,900元)。

6月將接力推出禾聯冷氣機、清淨機、掃地機器人等居家必備電器，搭配愛講智慧語音助理功能。

遠傳自去年初領先全台推出「遠傳愛講智慧音箱《小愛講》及《小狐狸》」，亮眼輕巧的造型、配上超強智慧語音助理功能，即可查詢資訊、控制家電、叫車、播放音樂或有聲書。

遠傳表示，愛講智慧音箱推出以來持續擴大夥伴生態圈，包含去年與內建整合5,000個以上家電廠牌、能支援超過100萬個紅外線家電品項的智慧連網設備「surco雲端家電遙控」合作，可將家中大多數的紅外線遙控家電無痛升級聲控家電，5日再擴大與禾聯等智慧家電大廠串接，提供多元應用服務，協助客戶打造全方位的智慧聲控生活。

(工商 )