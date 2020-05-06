杜絕空汙是全民運動，空汙的汙染源包括固定汙染源外，還有移動汙染源等荼毒我們的生活環境！台中市議員張家銨5日指出，共享電動機車發展的很快速，台南和高雄都推出相關共享運具，市府卻是態度消極，甚至擔心會衝擊到公車運量，要求台中比照台南市政府舉辦共享運具論壇或研討會，聽取社會各界的意見。交通局長葉昭甫說，市府將會研究辦理。

台中市議會5日召開第3屆第3次定期大會。張家銨說，共享運具發展得越來越快，尤其是2輪的電動機車，中市目前有公共自行車和共享電動機車兩種，台南則有TBike系統，也就是電動輔助公共自行車，高雄是Gokube共享電動自行車，既然市府重視空汙問題，更應該積極查緝汙染源。

張家銨表示，只要市府有套完善治理空汙想法，應該朝向降低私人載具使用量的方向思考；台中機車數高達171萬，全國第3，如果鼓勵多利用共享電動機車，就可以有效降低空汙、降低停車位需求；交通局態度卻一直很消極，令人覺得一旦實施共享電動機車會衝擊到公車運量。

環保局長吳志超說，如何降低移動汙染源，一直都是空汙治理非常重要的策略，只要是大眾運輸的載具，可以降低燃油消耗、減低排碳；他都非常歡迎，也是市府所期待的。

交通局長葉昭甫指出，基本上他支持共享運具，但要注意兩件事，首先是交通安全，使用共享電動機車者多數是年輕人，因為便宜方便；一旦全面推動後，會不會反而變成年輕人喜歡騎摩托車，而不再搭公車？是否會對目前大眾運輸的整體發展有加乘效果，值得考慮的問題。

張家銨強調，今年初台南市政府曾辦過「共享電動兩輪與公共自行車發展前景」論壇，台中至今都沒有完整且全面的討論，每次都是等到她要求，交通局才被動的提出專案報告；她要求市府該舉辦類似研討會、論壇或委外研究，廣泛蒐集各界的意見，做出可行的政策方向。

(中時 )