美式賣場好市多（Costco）廣受國內民眾喜愛，賣場內，許多國外進口品牌的販售價格和外面相比真的非常實在。除了服飾外，賣場內還設有鞋區供民眾挑選。不過一位網友在購物時驚見地上空鞋盒遍布，認為盒內防盜條碼根本防不勝防。內行趕緊出來解釋，事情完全不是他想的那樣。

原PO近日在臉書《COSTCO 好市多消費經驗分享區》上表示，在賣場找鞋號時發現有些鞋盒內都是空的，防盜條碼貼在空盒上方，該不會這些都是「被幹走的？」

賣場上空盒真的都是被「直接穿走的？」貼文曝光後，就有網友留言說，「鞋子上有綁條碼，應不關盒子的事」，另一位網友則指出，盒子上貼的並不是防盜條碼，而是「防潮貼紙」，並沒有防盜的功能。原PO應是虛驚一場。

網友指出，盒子上貼的並不是防盜條碼，而是「防潮貼紙」，並沒有防盜的功能。

其他網友表示，「應該是不想要盒子的，拿回家還是要丟掉的！」、「不愛拿盒子…超級佔位子的」、「不要盒子結帳總可以吧？」其實只是大部分人懶得拿盒子，直接把鞋子帶去結帳了。不過一位網友提醒，「是不是被幹走不知道，但買鞋一定要打開檢查，買過裡面二隻裝不同號的，還要換，麻煩死了。」

(中時電子報)