企鵝妹50人眾發聲了！（取自PTT)

韓國知名正妹實況主企鵝妹（Jinny)近日在實況驚爆與外型激似《哈利波特》海格的美國知名實況主EsfandTV訂婚，引爆台灣網友熱烈討論，連帶讓先前參加企鵝妹台灣見面會合照的「50人騎士團」也慘遭鞭屍，被恥笑是火山孝子！對此，有一位自稱是50騎士團之一的網友就忍不住在PTT連續PO文回應，強調自己完全沒「斗內」(donate)半毛錢，但最後因不堪遭聊天室網友嘲笑是死肥宅，再也沒跟過實況了。

因為企鵝妹訂婚事件，導致50人騎士團慘遭各種鞭屍嘲諷，這也讓其中之一的成員不忍了，在PTT發聲曝真相：「那天那個見面會吼，是用抽籤的 不用斗內也能去，而且現場一堆吃的，不用錢。爽！客家魂都振奮起來了，各種拿，企鵝妹還會送你一件t shirt。總歸我是沒斗內半毛錢啦，還賺到一餐。」

不過他也直言見面會唯一缺點，就是當直播鏡頭帶到你時，聊天室網友就會開始刷肥、油、噁之類的話語，連他自己也因為一直笑，被罵「笑三小 死肥宅」，直言這是種心智考驗，之後他再也沒跟過實況了。

接著這位網友又再度PO文，為50人騎士團澄清汙名，強調當天見面會有兩場，他們參加的是免費場，另一場才需要繳入場費800元，令網友噴笑留言「好的 感謝你的心路歷程」、「請圈出你的位置好嗎」、「好了啦 不忍笑你」。

(中時電子報)