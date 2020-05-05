中選會主委李進勇今日召開記者會，指責高雄市政府以防疫為由，不出借公共場地作為投開票所，目的是規避罷韓案，並表示中選會將出手組成「選務國家隊」，「協助第一線公務員辦理選務」，還公開向民間徵求出借場地，連「專人專線」都準備好了，甚至不惜「搭帳棚當投開票所」，讓人不禁懷疑，這到底是「選務國家隊」，還是「罷韓國家隊」？

2018年底，雲林縣長李進勇在競選連任失敗後，開票當夜說出「在故鄉結束政治生命是上帝最好的安排」，等同宣告退出政壇。結果沒多久，就北上接任中選會主委，視誠信如無物，令台灣政壇人士傻眼。當藍營立委提出質疑時，李進勇竟然說「當時是指退出雲林政壇」，讓在場所有立委都驚呆了。

李進勇綠營背景深厚，但卻接任理當中立超然的中選會，也令外界有不少質疑，認為李進勇在處理選務時將會偏袒綠營。去年10月，行政院舉薦中選會委員，藍營立委質問委員被提名人，認不認同李進勇擔任主委，竟有委員被提名人當眾回答，認為李進勇的背景資歷不適合當主委，等同是被中選會委員認證的不適格者。

李進勇洋洋灑灑地宣稱「這是執行選務工作，不是針對韓國瑜」。並表示今年已經辦理30場補選，對防疫工作絕對有信心。但是，過去的補選工作，也沒見到中選會如此大動作，「開專線」、「搭帳棚」都要辦到底的決心。

李進勇盡責的態度「令人激賞」，而所施展的官場絕學「行政裁量拳」更是打得漂亮。520後，說不定將有更好安排。

(中時 )