清明節過後，號稱星巴克咖啡在中國最強競爭對手的瑞幸咖啡（LK US），股價單日暴跌8成。管理層承認營運數字造假，已經暫停交易；這家公司，營收假的，庫存假的，甚至客人排隊取號的號碼都是跳號，故意讓人無法查核真正營收。這顆ADR（美國存託憑證）老鼠屎，讓人擔心是否還有其他老鼠屎，愛奇藝（IQ US）被質疑誇大的營收，也虛增了客戶流量，目前股價在低檔盤旋。

中國的創新企業如何養成？對中國來說，這些企業不在中國上市，帳本的真假本來就不歸中國管，對美國來說，ADR上市公司如果作假帳，只能事後去告，無法事前去中國盡職查核。這個漏洞一開始就存在。

美國模式 套上中國山寨版

中國企業在美國上市的ADR，是一個時代產物，這一類股票的輝煌時代已經過去，因為太多人想賺這種錢。對很多華爾街投資人來說，投資中國的創新企業就是一種業務模式（business model）套利，美國有什麼，拿錢到中國市場養一個（或者很多個）類似的企業，憑藉著中國市場的保護及成長，養大了再拿到美國市場上市，由於美國都有類似的企業，加上中國市場高速成長的動人故事，要說服投資人高檔追買也很容易。

撈一票就閃人 老外插一腳

以中資美國上市ADR長線投資人的投資邏輯來理解，中國過去改革開放的發展動力就是：外國金主的套利加上中國企業家的抄襲，即所謂的中國模式。回到瑞幸咖啡，外國金主要套利的、中國企業家要抄的，這回是星巴克；瑞幸前10大股東翻出來一看，孤松資本、資本研究全球投資者、瑞信、瑞銀、美銀等知名機構的大名赫赫在列，都是一群有實力的外國金主。

就營運模式的套利角度來看，神州租車抄赫茲租車，神州優車抄優步，瑞幸咖啡抄星巴克；以前可以現在不行的邏輯不難理解。當印出來的股票愈來愈多，還會被騙的散戶愈來愈少，如果不在財報上好好努力，要怎麼樣才能賣股票套現？想清楚這個道理，你就很容易避開下一個瑞幸。

A股科技股 恐怕凶多吉少

以目前深圳創業板、中小板還在半年線左右的價位，大部分企業今年業績都凶多吉少，在人民銀行狂放流動性的過程中，本益比是撐住了，4月以後公布2019年的年報與2020年第1季季報，營收普遍比分析師預估數再差20%，獲利可能從有變無！

在第2季營收獲利還可能繼續下調，費用與應收帳款則持續上升，股價還能撐多久？

(中時電子報)