巴西新冠肺炎疫情暴衝，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）面對記者提問死亡人數超越大陸時，竟回答「那又怎樣」，驚人回應讓CNN名主播艾曼普（Christiane Amanpour）看得瞠目結舌。

南美洲國家巴西新冠肺炎疫情暴衝，近11萬人染疫，專家預言恐成為美國之後下一個重災區，儘管情況嚴峻，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）日前面對記者提問死亡人數超越大陸時，竟回答「那又怎樣」，驚人回應讓CNN名主播艾曼普（Christiane Amanpour）看得瞠目結舌。

根據美國約翰霍普金斯大學全球疫情統計，截至5日晚間，巴西已有10.8萬人感染新冠肺炎，逾7,000人喪命，確診人數及死亡人數雙雙超越大陸，慘淪全球疫情最嚴重的前十個國家。

不過巴西總統波索納洛似乎對疫情不以為意，英國《衛報》（The Guardian）報導，波索納洛上月28日面對記者提問新冠死亡人數已經超越大陸時，竟回答「那又怎樣？」（So what？）並且接著說，「我很遺憾，但你想要我怎麼樣？」

波索納洛的驚人回應讓看了這段採訪的美國有線電視新聞網（CNN）當家主播艾曼普驚訝得說不出來，畫面中她皺緊眉頭，停頓了幾秒後才向觀眾表示，「真的非常驚人，很難有機會聽到一個政府首長說出『那又怎樣』的話。」

《衛報》指出，波索納洛當天再告訴記者，即便父母為他取了一個救世主「彌賽亞」（Messiah）的中間名，「但我沒辦法創造奇蹟。」波索納洛的全名是「雅伊爾·彌賽亞·波索納洛」（Jair Messias Bolsonaro）。

波索納洛不甩疫情的作風惡名昭彰，他先前不顧專家提出的社交距離政策，多次帶頭參加數百人的群眾集會，甚至開鍘頗受民眾歡迎的衛生部長，只因對方公開挑戰他蔑視防疫工作的行為。

波索納洛的荒唐發言及舉動激怒巴西民眾，批評他的言論是對巴西人的羞辱，網友則酸他，想要讓巴西變成「那又怎樣共和國」。

(中時電子報)