早年只要成績好，讀醫學院似乎理所當然，而王復蘇卻是因為母親久臥病榻，於高二下學期，毅然決定選讀醫學院，期望能夠懸壺濟世、造福人群，並如父親所期許：「日後無論遭遇任何挫折，都能不必看人臉色，一輩子不求人。」

中華民國心臟學會指導醫師、前台灣省立新竹醫院院長王復蘇憶及行醫之路滿是感嘆，當年母親深受自律神經失調所苦，卻找不到一位可靠親切的醫師減輕痛苦。當時年幼又長期陪伴母親身邊的他，內心充斥著難過與愧疚，因此決定行醫之後，勉勵自己「願作天下良醫，莫作名醫；要深入民間疾苦，淡泊名利。」

恩師最後一個嫡傳弟子

「選擇心臟科別，則是深深受了恩師連文彬教授的影響。」王復蘇說，連文彬教授是自己醫學院五年級的個別導師，不但是學習路上的良師，也是生活中的益友，「每次連教授示範聽診教學時，見習醫師都大排長龍，排隊搶著學聽診；連教授認真教學的態度，讓我學習到很多，更引發對心臟科的強烈興趣。」

當時臺大醫院指派王復蘇遠赴沙國霍埠醫院服務，他在臺大醫院心導管室接受為期半年的特種訓練，便是由連文彬教授親自帶領他上手術檯，手把手教導如何將動脈血管剝離出來，又如何將心導管順利安置進入血管、抽取血液樣本等等專業技能。「那時，連教授告訴我，我是他最後一個嫡傳弟子。」

赴沙國服務一年之後，王復蘇被派駐到省立台北醫院，擔任該院的加護病房主任，也與連文彬教授攜手合作，共同研究人類死亡前電氣生理學的變化。經過兩年半後，發表了首篇台灣本土研究論文刊登於《美國心臟學院院士期刊》（JACC），兩人情誼不言可喻。

視病如親的行醫之路

在長達40多年醫師生涯中，王復蘇一路上幫助許多生死交關的患者度過難關，有苦有樂，其中更不乏在極力搶救下，順利挽回生命的病患，對他都充滿感激之意。

因此，經常有病患在病情緩和或恢復之後，專程帶著家人前來致謝；甚至也有一路跟隨王復蘇的門診病患，希望能得到他專業的意見，才願意積極接受治療。他憶及，曾與一位新竹市的老議長相當有緣，是省立新竹醫院的老病患。

老議長因為嗜酒長達數十年，而罹患酒精性肝硬化與食道靜脈曲張，某次因為大量吐血及解血便被緊急送入加護病房，情況危急，醫院甚至已經發布病危通知，「那時接到家屬的緊急電話，希望我做最後的努力搶救，最後是透過最新的藥物讓他病情好轉，才轉回普通病房。」

奇妙的是，事隔兩週後，當王復蘇正在進行心臟科門診看診時，突然心神不寧，便立刻趕往病房探視老議長，沒想到老議長因為胸悶正在病房接受心電圖檢查，心電圖顯示心跳每分鐘只有30、40下，但住院醫師沒經驗，誤以為儀器故障而沒通報。「當時看到心電圖的紀錄，就確定是『完全性房室傳導阻滯』，趕緊替他施打急救藥物，並在點滴中加入強心劑，才順利讓老議長度過難關。」

定期健檢預防勝於治療

明明年近70，外表卻看不出老態，王復蘇受訪時仍顯得精神奕奕，詢問其養生之道，他形容，人體就像一部轎車，必須好好保養，定期送廠維修，才不至於在高速公路上拋錨。「我很注重健康檢查，60歲之後，每年會接受一次健康檢查，用定期追蹤的概念，儘早發現身體的異樣，再進行適當的矯正，以期能夠達到預防勝於治療的目標。」

另一方面，他也相當注重平日的飲食內容，包括遵循國民健康局所建議的飲食指引，以「澱粉類食物占三分之一份、不飽和脂肪酸類一份、低脂肪蛋白質食物一份、蔬菜與水果一份為基準，且不吃零食、不吃宵夜、不吃速食、不吃油炸物，也不喝甜的飲料等。」至於運動則多選擇中低強度的游泳、慢跑等，選擇讓自己能連續操作，卻不會導致呼吸困難，還能適當紓解壓力的運動。

他認為想要活得健康 ，一定要保持心情愉快，放慢工作步調，才能促進身心靈的平衡。「生活中要避免環境污染、避免攝取致敏食物，才能延緩身體老化的進程，降低長期發炎的危險因子。此外，更要積極多吃綠色蔬菜、紅皮水果、白色肉類如魚肉雞肉等，多喝水、少抽菸、不熬夜、不發怒、少喝酒、少應酬等，都是長保健康的不二法門。」

舒壓的12種好方法

對於壓力管理，王復蘇也有一套好方法，他透過下列12種方式，讓平日工作忙碌的自己釋放壓力：「壓力無時不在，無所不在，如影隨形，只有正視它、減輕它、紓解它、消除它，才是正確的養生之道。」

1.睡眠充足：每天維持充足的睡眠時間，約7至8小時，便能自覺有活力，可應付任何壓力與挑戰；若缺乏睡眠，會增加疲勞感與緊張度，導致專注力與反應力不足。

2.飲食均衡：多方攝取均衡的營養，提供每個年齡層所需的適量熱量與營養素，才能應付來自四面八方的壓力，儘量少食油膩、勿偏食，否則會令人更加懶散。

3.規律運動：有氧運動能有效舒緩壓力，即使在忙碌的生活中，只要把握10分鐘的健走，就能減輕壓力。他建議每天從事30分鐘的中度運動，就能大幅降低緊張與焦慮，每週150分鐘的有氧運動，還有促進心肺功能的好處。

4.意象導引：他認為意象導引對於身心靈三者都有幫助，不但能夠紓解壓力、減輕疼痛、促進放鬆、幫助入眠外，若透過有情境導引的教學影帶，還能達到身心靈平衡的效果。舉例來說，好比游泳以蛙式，可以想像自己是隻蝴蝶優游其中；自由式時，可想像自己是個獨木舟；入睡前躺在床上，可想像自己躺在沙灘上，聆聽海浪的波濤聲等等。

5.鍛練放鬆：透過瑜伽、打坐、冥想、按摩、腹式呼吸等方式來鍛練放鬆，就能達到穩定心率、血壓，減少呼吸次數等，同時還能增進認知功能與活力，促進整體的健康狀態。

6.正面思考：正面思考與正面情緒是對付壓力的必要條件，若能每週騰出2次到3次的時間，來閱讀勵志書籍，欣賞喜劇電影，聆聽優美的音樂等，並提升幽默感，能間接幫助生理機能回復正常。

7.有效溝通：與家人、朋友、同事、親戚間保持良好互動，藉由有效的溝通掃除無謂的衝突與矛盾，否則日常生活中若關係不良，溝通無效，自然會導致彼此關係緊張、壓力倍增。

8.時間管理：有效的時間管理能讓工作按照優先次序原則來進行，如此，便可以空下時間從事休閒活動。他建議，要先做既緊急又重要的事，再做很重要但不緊急的事；至於緊急但不重要的事，可以交代他人代勞、對於不緊急又不重要的事，不做也罷。

9.休閒活動：多涉獵琴棋書畫等藝文活動，可帶給自己幸福與喜悅感，也有助於壓力紓解、心靈沉澱、遠離煩惱等，讓生活充滿情趣。

10.壓力管理計畫：設定壓力管理目標，包括家庭、事業、社交、教育、休閒、財務等，好比說每天設定的零用錢為300元、每週應酬不超過2次、每次開會不超過30分鐘、下班後不討論公事、每週末帶全家上館子聚餐等等，最好可以準備筆記本，記錄例行性的休閒與運動活動，隨時做調整。

11.充分授權：他自己的管理模式便是採取團隊分工合作，以及分級授權的原則，如此可卸除自己不必要的責任與負擔。尤其能改正事必躬親、親力親為的壞毛病，重點就在於「找對的人、做對的事，各安其所、各司其職。」

12.自我蛻變：不斷自我省思、精進，改變固有的思維模式，充實管理素養，透過流程改造，提升工作的效率及處理事情的能力，一旦遇到問題時，要懂得抽絲剝繭，找出問題背後的槓桿點，制定有效的方法，用最少的力量，達到最大的利多。

王復蘇表示，每個人對於自己的生理時鐘，都要十分精確的掌握，例如最晚幾點要睡覺，最早幾點要起床，大約幾點要排便，中午幾點要午睡，下午幾點要運動，每天的作息均能按照固定的節奏進行。平常身體保養注意幾個方面，包括血壓、血糖、血管、血球與自律神經，這就是養生之道的真諦。

延伸閱讀:

(中時電子報)