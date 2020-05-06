一般女性的更年期大多在50歲後，最新刊登於《人類生殖期刊》中的研究提醒，若女性有早發性更年期，必須當心在60歲後罹患糖尿病、心臟病、中風等各種健康風險都會增加。

這項研究是取自澳洲的全國健康調查，分析超過5100位婦女在1996年至2016年間的健康資訊。研究中，婦女每3年回報是否診斷出糖尿病、高血壓、心臟病、中風、關節炎、骨質疏鬆、哮喘、憂鬱症、焦慮症或乳癌等11項健康問題，經20年追蹤，在2.3%提早進入更年期的婦女中，有逾半數女性罹患多重慢性病，是50至51歲進入更年期婦女的2倍；而到了60歲以後，罹患機率更高達3倍。

【專家意見】

三軍總醫院婦產部主任醫師黃貴帥表示，臨床顯示，早發性更年期的女性發生各種慢性病的機率較一般女性高，所以婦產科都認為應該要進行治療。他表示，目前國內女性更年期平均在53歲左右，而臨床上認為，如果45歲前停經就屬於早發性停經，如果45歲前月經就不來，一定要查明原因，並且需要進行治療，否則包括皮膚老化、骨鬆症、心臟病等都會惡化。

早發性停經在追查原因的同時，黃貴帥解釋，通常會給予21天型的低劑量荷爾蒙治療，在停止用藥的7天內，會促使子宮內膜剝落，模擬女性月經來潮的狀態，一般進行3至6個月的調理再評估，如果女性的月經沒有再來潮，經檢查婦女如果沒有乳癌等風險的危機，一般都會進行荷爾蒙補充療法，直到標準停經的年齡後再停止用藥。

除了使用荷爾蒙補充治療，黃貴帥也建議，早發性停經的女性平常要多吃大豆異黃酮，也要多運動、飲食要均衡，預防情緒問題也可合併中醫治療，臨床顯示中藥加味逍遙散的治療效果也很好。

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(中時電子報)