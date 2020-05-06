美國總統川普上周開轟，認為北京當局隱瞞新冠肺炎疫情，揚言對北京加徵關稅，轉移美國新冠肺炎疫情擴散，以致於嚴重衝擊經濟活動的焦點。然而，美國財經名嘴Jim Cramer警告，這時候制裁大陸，將導致1930年代經濟大蕭條真正來臨，無論如何千萬別重啟陸美貿易戰。

據CNBC報導，Jim Cramer表示，美國現任總統有意在3000萬人失業之際，對外加徵關稅，這將導致我們親眼重見1932年發生的事件，想要經濟非常糟糕的情況下加徵關稅，完全是想重蹈1930年代經濟大蕭條的光景。

Jim Cramer所提到的事件，就是《斯姆特-霍利關稅法案》（Smoot–Hawley Tariff Act），1929年華爾街崩盤，導致美國就業市場大量出現解雇，時任美國總統的胡佛在1930年簽署法案，向所有進口美國的商品加徵45%關稅，反而導致經濟衰退更為嚴重。

從上周以來，川普、美國國務卿Mike Pompeo、白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow），都曾在公開場合提及過對陸加徵關稅，要北京當局對這次疫情大爆發付出責任。

不過，這與2018年川普政府對陸發動貿易戰的時空背景不一樣，現在有更多美國企業倒閉、更多美國人失業，甚至新增初領失業金人數增速屢創新高，美國經濟面臨的風險已不足以承擔關稅成本。Jim Cramer表示，他不想把獲利與愛國主義綁在一起，但近期美國主政者的言論，著實非常恐怖。

(中時電子報)