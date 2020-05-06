虎門大橋遭遇強風，橋面晃動不停

位於廣東省虎門市著名的虎門大橋，5日下午受強風影響出現「渦振」現象，橋面上下起伏如波浪抖動，當局已暫時封閉大橋進行檢查。

據《央視新聞》報導，5日下午廣東虎門大橋受主橋風速大影響，產生「渦振」現象，現場視頻顯示，部分橋面上下起伏，如波浪般抖動。大橋先實施雙向交通管制措施，並組織養護技術人員對橋體實施檢查，同時邀請專家進行研判。為安全理由，廣州交警支隊對虎門大橋進行封閉，車輛皆繞道而行。

報導說，經現場專家研判，橋樑主體結構未受損，具體原因正在調查。

《北京青年報》指出，廣州氣象局風力數據顯示，虎門大橋站15-17時基本有6-7級大風，持續2個小時，屬於比較少見的現象。

虎門大橋座位於廣東省珠江三角洲中部，距廣州約42公里。虎門大橋由東莞市虎門鎮通往廣州市南沙區，是珠江三角洲高速公路網的重要組成部分，大橋連接京珠高速公路和廣深高速公路，為溝通珠江出海口兩岸深圳與珠海兩個經濟特區的大型跨江懸索橋。

(中時電子報)