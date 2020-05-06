羅志祥(小豬)、周揚青9年情斷，女方一封分手信徹底毀掉羅志祥演藝事業，也讓旗下唯一女藝人愷樂(蝴蝶姐姐)捲入風波，現在更傳出羅志祥將與愷樂解約，切割小三力保自己飯碗。對此，通靈大師江嘉葉也用通靈一窺兩人運勢，直言羅志祥、愷樂2年後會逐漸走向檯面，將來也會有很成功的事業體。
江嘉葉直言愷樂在羅志祥心中的份量佔很大，過了這個風波，兩人也會繼續往來，「因為小豬是鬥不垮的蟑螂，如果他是真心愛愷樂，會在這波混亂的事業一個個倒塌之後，會給自己一個沉思平靜的生活，檢討自己的錯誤，和重新站起來的規劃。」
所幸他們兩人人接下來的行運都不錯，暫時的休息是重新出發的能源和動力，江嘉葉用通靈觀小豬、凱樂運勢，發現小倆口在2年後會逐漸走向檯面，東山再起，相愛的二人也會漸漸公開在事業上合作，乖巧的愷樂會抹掉眼淚和群眾的責備，勇敢為愛重新站起來，兩人互相扶持，互相加油，將來會有很成功的事業體。
不過江嘉葉也直言擔心小豬在感情上的忠誠度，千萬別再發生感情生變的醜事，會讓人唾棄的，更擔心的是愷樂的婚姻宮不美，會有婚姻上的折磨，但老天是慈悲的，只要她能多做公益，多捐善款、佈施，行善立德，命運是可以改變的。
(中時電子報)
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