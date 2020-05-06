大樂透連槓25期紀錄終於在昨晚(5日)終結，9.3億大獎一人獨得，對此鄉民揶揄「八成又是公務員」，「宅神」朱學恒也忍不住在臉書上「劇透」，網友看到笑翻直呼太準。

大樂透開出後，朱學恒在臉書PO文「是一名中年公務人員/老闆沒有印象因為生意太好、戴著眼鏡微胖/中等身材/長得有點像金正恩、剛好路過彩券行試試手氣/平常就有固定簽注的養牌習慣、中獎之後不會告訴同事/會拿來理財/會捐一部分做公益」，文末還附註：「以上可以隨機組合」。

底下網友也紛紛留言：「老闆眼皮這幾天一直跳」、「公務員真好，工作穩定又容易中頭獎」、「公關公司員工感謝您幫忙想劇本」、「劇情都被你說完了」、「開獎那麼多年，沒看過一個得主呢！」、「關鍵字：公務員」、「台彩又要想新梗了」。

事實上自從政府實施樂透後，多年以來一直有「中獎的都是公務員」的說法，更曾有網友蒐集過往頭獎新聞後在「爆廢公社」PO文，指出大部分都是公務員中獎，如今也成為台灣的都市傳說。

(中時電子報)