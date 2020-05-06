民進黨賴瑞隆立委主張修法規定「民選首長不得參選其他公職」，被解讀是在防止新北市長侯友宜2022連任之後，2024跳出來拚大選。國民黨台北市議員游淑慧表示，此舉比較像是為新潮流的賴清德或鄭文燦鋪路，而且她也笑民進黨不敢通過此條文。

游淑慧提醒，修正案一過，幾乎等於確認2024年民進黨總統候選人只剩下鄭文燦和賴清德兩人有資格可以選，而他們都是新潮流。

她也分析，這樣的立法是矛盾而且針對性的！因為民進黨的高雄市長，20年來沒有人做滿任期的。而且只禁止「民選首長」帶職「參選」，沒有禁止民選首長「落跑高升」其他職務，更沒有禁止「其它民選公職」帶職參選。

游淑慧還強調，過去民進黨內也曾討論過所謂的「二一條款」，也就是任期沒有超過二分之一，除非是被徵召否則不能競選新職，但現在民進黨內自己還敢訂這條嗎？敢不敢以身作則？

游淑慧笑稱，這條法律修正案，在民進黨內不會那麼容易通過，有本事就全面修法，限制民選公職帶職參選，敢不敢？「笑你不敢！」

(中時電子報)