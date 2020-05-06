先前連續6天0確診，疫情指揮中心指揮官陳時中在例行記者會上上搬了6顆西瓜，結果竟還成功刺激西瓜的買氣，因此網友誇讚是最強葉佩王。有「國師」稱號的星座專家唐綺陽看到了，5日晚間也開直播說：「葉配不能輸給阿中部長之～我要切西瓜+煮剝皮辣椒雞湯！」網友一看紛紛暴動了。

適逢西瓜產季，受到疫情影響買氣低，再加上餐飲業不景氣，西瓜需求更低，供過於求讓價錢跌了3成，但因疫情指揮中心指揮官陳時中，在連續6天0確診的記者會上搬了6顆西瓜，成功刺激市場買氣。

唐綺陽5日晚間開直播，拿出陳時中被網友誇讚業配西瓜一事，她說：「花蓮的大西瓜又來了～怎能只靠時中部長的歸零宣傳？」唐綺陽說，「這些都是熱騰騰剛寄到，還有一大箱有機蔬菜和剝皮辣椒，謝謝花蓮各農會的信賴，每年此時都會寄來澎湃的農產品！」

唐綺陽真的下廚了，只見她舉刀，一個出手切大西瓜，她還煮了剝皮辣椒雞湯！許多網友一看影片，暴動留言。

(中時電子報)