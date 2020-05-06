蘋果(Apple Inc.）透過官網宣布今年度蘋果全球開發者大會（WWDC20）將於6月22日舉行，時間預計維持一週。往年蘋果都選在WWDC揭曉旗下新一代作業系統的全新特性，因此iOS 14等五大系統的新功能將會在期間對外曝光，果粉們千萬不能錯過！

由於新冠肺炎（COCID-19）疫情影響，蘋果在3月中旬就宣布，今年度開發者大會將史無前例以全新「線上形式」召開。而蘋果官網公布的最新資訊是，WWDC20將會透過Apple Developer App 以及 Apple Developer 網站在線上召開，所有開發者都可免費參與。跟過往還因為實體聚會場地限制而限制名額，還需要報名、抽籤的方式有所不同。

為了持續發展、活化開發者生態圈，蘋果過往都會特別邀請學生開發者參與WWDC（2019年有來自37個國家、超過350位學生開發者參與WWDC 2019），而今年因疫情無法以同樣方式複製。不過蘋果仍舊延續了重視學生開發者族群的心態，宣布即日起發動「Swift Student Challenge」活動，學生開發者可透過此計畫遞送本年度透過Swift所寫成的程式作品，截止日期至太平洋時間5月17日晚上11:59（台灣時間5月18日凌晨3點）截止。作品獲選的學生將可以獲得WWDC20專屬外套以及一組特別的紀念別針（這也是以往WWDC會發給所有參與開發者的禮品）。

針對WWDC20，蘋果全球行銷資深副總裁Phil Schiller指出，「WWDC20將會以有史以來最大的一次活動，在6月活動舉行的一週內，將以前所未有的形式讓全球超過2300萬全球開發人員社群聚在一起，共同了解蘋果平台的未來。」開發者可以透過Apple Developer App 以及 Apple Developer 網站了解WWDC20完整的活動、會議、實驗室（labs）的行程，這部分的完整資訊將會在6月正式公布。

按照往例推估，蘋果今年應會在WWDC20宣布新一代作業系統的嶄新功能，也就是iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7、tvOS 14、macOS 10.16。上述五大系統的開發者預覽版本預計在WWDC20期間就會對開發者釋出，讓他們提前了解新系統的特性，並且針對新系統在開發上的改變進行適應，提前修正改進自己的應用程式。這五大系統的正式版推估在秋季正式向使用者釋出，但新iPhone若延後發表，則預計新系統也將會延後釋出。

除了發表對於旗下五大作業系統的更新，當然蘋果也有可能在WWDC20發表硬體新品，但是過往兩年蘋果都沒有這麼做，今年的情況會如何，還待觀察。

除了五大系統的亮點值得關注，蘋果今年有可能會在WWDC20宣布Mac要轉用ARM處理器的策略，若是如此，也需要讓開發者提前適應，讓程式轉用ARM 晶片的精簡指令集架構 (RISC)。 開發者 Steve Troughton-Smith 指出，若是分析師預測的時間點（蘋果預計在2021年推出採用ARM處理器的Mac)準確，那麼今年的 WWDC20將是蘋果發表 ARM 版 Mac 之前的最後一次開發者大會，為了要保留給開發者充分的時間來修改程式，蘋果應該要在今年釋出 Developer Transition Kit 開發者過度套件，不過這不一定會真的實現，仍要以蘋果公佈的資訊為主。

此外，蘋果先前已經開始逐步推動將iOS App移植到macOS的計畫（Marzipan計畫）。這項計劃的最終目標是讓開發者只開發一次，就可以適用在蘋果任何平台上（iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple TV等），這項計畫不僅可以為其他非iOS的平台增加大量應用程式，也可以進一步減少開發者的工作量，並進一步放大蘋果生態系的吸引力。相關的進一步計畫與工具都很有機會在WWDC20中公布。

果粉們，準備好了嗎？將隨著下半年最新5G iPhone一同推出的iOS 14等系統，在6月下旬就將正式公開。全新的數位生活體驗即將呈現在你我眼前，6月22日起一起鎖定蘋果開發者官網與本站，快速接收第一手相關報導！

(科技)