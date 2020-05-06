東森購物獨家開賣台北晶華酒店紅燒牛肉麵組，每組10包入，東森驚喜優惠價1

890元。圖：東森提供

歡慶五月天，母親節在這個周末即將登場！隨著全民健康意識抬頭，越來越多民眾選擇宅在家享用美食，與家人一起慶祝、樂享天倫。東森購物體貼全體消費者，將於旗下電視購物與及 ETMall 東森購物網 (https：／／www.etmall.com.tw／) 首度開賣國際晶華酒店五星級紅燒牛肉麵組與極致海鮮餐飲品牌頂鮮101名廚慢熬紅蟳燉粥饗宴組，溫馨五月與媽咪宅在家享用五星級美食，頂級料理輕鬆外送到府，下單更加碼回饋東森幣30％！

受新冠肺炎疫情影響，帶動全民宅經濟，連帶提升美食外帶、外賣市場大幅成長，根據東森購物網統計，四月份熟食類商品業績月增率高達14％，可見民眾在家享用美食的比例越來越高。一年一度母親節將至，東森購物看準「宅食」商機，首度開賣五星級飯店「晶華酒店」與極致海鮮餐飲品牌「頂鮮擔仔麵」的超高檔美饌佳餚，讓民眾輕鬆下單、頂級美食送到家，歡慶母親節免出門，就能與媽咪一同大啖頂級美食。

東森購物首度攜手台北晶華酒店，獨家開賣有「牛肉麵界精品」之稱的晶華冠軍牛肉麵組合。晶華冠軍牛肉麵榮獲2012年台北國際牛肉麵節三冠王，2015年美國有線電視網CNN推薦為來台必吃美食，更曾受邀紐約、上海、北京、香港、東京與九州等地展演國際美食活動，亦在國際航空中被列為貴賓室指定品項，深受眾多老饕推崇喜愛。東森購物獨家開賣台北晶華酒店紅燒牛肉麵組，每組10包入，東森驚喜優惠價1,890元，贈送價值399元的達美樂披薩提貨券，東森幣更加碼回饋30％。

母親節頂級美饌除五星節飯店外，東森購物首度攜手全台頂級海鮮的高檔餐廳「頂鮮擔仔麵台北101店」， 5／6 (三) 21：20-22：00於電視購物34頻道及ETMall東森購物網，推出名廚慢熬紅蟳燉粥饗宴組，包含米其林黎有甜主廚指導的港式香蔥油嫩雞腿、10小時燉煮的極品紅蟳清燉粥糜、獨門老滷醬香燉牛腱肉、三酒藥膳貴妃醉蝦、黑毛豬高粱酒香腸與純手工澎湖吉品花枝丸，共計6樣精緻菜色，東森超值價3,980元，除享東森幣 30％ 回饋外，下單就送東森自然美奇肌無瑕活膚超導修護精萃 (60ml，市值4,980元)，歡慶母親節居家樂享美食就趁現在。

隨著母親節即將來到，東森購物推出多檔優惠寵愛媽咪！即日起至6／1 (一) 止，於東森購物網 ETMall消費滿3,000元即可登記送300元折價券！母親節正檔期間，即日起至5／11 (一) 專櫃香氛感恩回饋3折起，全站超值加碼消費滿5,000元登記送600元折價券，更享不限金額消費登記抽Dyson豪禮，最大獎Dyson Pure Cool 智慧空氣清淨機涼風風扇等你帶回家。

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