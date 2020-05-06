新冠肺炎全球大流行，除了第一線防疫人員，各國研究員也致力於疫苗的開發，盼能有效控制疫情！綜合外媒報導，賓州一名華裔醫學科學家劉彬（Bing Liu，譯音）上周末被發現遭殺害，陳屍匹茲堡地區家中，據他所服務的匹茲堡表示，他對新型冠狀病毒研究接近「非常重大發現」。
現年37歲的劉彬是匹茲堡大學醫學院（University of Pittsburgh School of Medicine）的助理教授，5月2日被人發現，劉彬教授賓州羅斯鎮（Ross Township）的家中遇害，頭部、頸部和軀體都有致命槍傷，劉彬死亡消息也獲得匹茲堡大學證實。
綜合報導表示，除劉彬教授外，另一名男子陳屍在附近車子裡，疑似自轟頭部致死。調查顯示兩名死者互相認識，警方研判，這恐是一起謀殺自殺案，不排除有在逃凶嫌，但犯案情況和動機仍在調查中。
此外，劉彬任職的匹茲堡大學醫學院發表悼念文稱，劉彬生前致力於新冠病毒研究，且即將有「重大突破」。
(中時電子報)
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