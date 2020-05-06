新冠肺炎全球大流行！據英國國家統計局5日發布的最新數據，全英國死亡人數則上升至32313人，超越義大利，英國成為歐洲死亡人數最多的國家。

英國自新冠肺炎疫情爆發以來，全國已經有超過3.2萬人死於病毒感染疾病。英國官員透露，因新冠肺炎死亡人數，已超過原本預期的4倍。

英國首相強生也因新冠肺炎疫情而曾住院，所幸目前已康復，也已最快重回工作崗位。此外，儘管英國疫情仍居高不下，不過政府已秘密籌畫解封大計，將分為3階段，預計至6月英國人才能回歸正常生活。

(中時電子報)