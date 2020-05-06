全球電動車大廠特斯拉正在發揮其在中國新能源汽車市場的「鯰魚效應」。據第一財經報導，在新能源補貼政策利多推動下，大陸本土新能源造車新勢力也迎來發展機遇。目前包含特斯拉、蔚來、小鵬等多家汽車廠商都瞄準了30萬元（人民幣，下同）的價格區間的新能源車市場。

大陸全國乘聯會秘書長崔東樹認為，30萬元的補貼門檻設置合理，有利於新能源車提升產品的價格競爭力，未來隨著特斯拉進一步增量，必然帶動其他豪華車進一步在大陸市場發展新能源車，形成新能源大戰。

具體觀察，售價在30萬元左右的電動車正在成為大陸各家汽車廠商激烈競爭的價格區間。包含廣汽蔚來上個月發佈的首款電動車Hycan 007的預售價格也在26萬起，預計5月中旬開始交付。

但據工信部上個月公布數據顯示，今年第1季受到疫情的影響，大陸新能源汽車產量大幅下滑60％、近10.5萬輛，銷量也大幅下滑56％至11.4萬輛。而整體汽車銷售大幅下滑42％至367.2萬輛。

(旺報 )