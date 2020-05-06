新冠肺炎紓困振興新方案上路，行政院得意地向外界宣布也是在發現金，用一千億元來挺勞工。然而，這個方案是否能在「雨露均霑」原則下，真正幫助到備受衝擊的庶民勞工，令外界質疑。

政府對勞工的紓困，大致上分為七類：第一類包含艱困企業員工薪資及一次性營運資金補貼，對象有餐飲、製造、觀光、美容等，補貼原薪資四成，最高每月二萬元、三個月六萬元；第二類針對未曾領取三萬元紓困金的農漁民，且報稅所得在五十萬元以下者，發放一萬元現金，補貼約一百二十萬人；第三類是自營工作者補貼，如導遊、水電工、營造工等，補貼每月一萬元，共三萬元，逾一百三十萬人受惠；第四類，加發弱勢族群生活補助，每月加發一千五百元，共發四千五百元，補貼八十七萬人；第五類，補貼初入職場、失業者等十五萬人；第六類，補貼約十五萬人減班及個人受訓津貼；第七類針對沒有加保軍公教、勞保、農保者，例如流動攤商、個人接案等三十四萬人。這些措施預算總計逾一千億元，受惠人數超過四百萬人。

紓困補貼涵蓋的面向看似很廣，但進一步觀察，卻可發現其中隱含諸多問題，需要進一步檢討修正。

首先，耗費最多預算的第一類薪資補貼，存在一個明顯的問題──補貼申請是由企業提出，被核准者的補貼金額，由政府匯入企業指定的帳戶，但對於如何確保申請企業會將資金轉交給勞工，並沒有相關規範，提供了企業「以勞工為名」中飽私囊的空間。

其次，自營作業者或無一定雇主之勞工，投保月薪不能超過二．四萬元，所得不能超過課稅標準，即去年收入必須不高於四十．八萬元。換句話說，要獲得補貼，月入必須低於三．四萬元，或許投保薪資還得不誠實地「低報」到二．四萬元以內（幾乎等於基本工資），才會受到政府補助，這無疑是在獎勵「虛假投保」。

當一個紓困方案，只有收入極低者才會受到補貼，但對於收入在全國平均之上者（經常性月收入四．四萬元，總月收入五．六萬元），就沒有資格接受補貼。紓困方案被操作成「所得重新分配」，歧視了眾多應受補貼的「庶民」，他們也要養家活口，但他們不是「貧民」，其實庶民受到的衝擊不亞於貧民，但貧民還另有弱勢補貼，這是整個紓困方案中最大的問題。

補救之道，應是善用《特別預算條例》中，可直接擴張紓困規模的二千億元，擴大對庶民的補貼範圍，並對所有補貼上限都提高到每月二萬元，讓標準齊一，才不至於「舒」了企業、「困」了勞工。

(中時電子報)