美國聯邦準備理事會（Fed，聯準會）主席鮑爾日前表示，為了讓美國經濟擺脫新冠肺炎疫情的衝擊，聯準會必須採取更多刺激措施，甚至繼續購買更多國債及資產抵押證券。

聯準會的說法，凸顯美國的低利率政策，在現階段不會改變，直到聯準會有足夠信心，達成全民就業及物價穩定的目標。事實上，鮑爾的說法也與外界預測一致，美國短期內為防疫祭出無上限的「量化寬鬆政策」（ＱＥ），持續進行「印鈔票救市」。值得注意的是，日本央行四月二十七日也宣布取消購買日本公債上限，跟進美國的量化寬鬆政策，擴大收購公司債，理由也是救經濟。

然而，量化寬鬆政策真是拯救全球經濟的萬靈丹嗎？恐怕未必，如果仰賴央行無限制印鈔票，就能解決經濟困境，那麼台灣近年ＧＤＰ總是面臨「保二或保一」的挑戰，央行為何不祭出同樣措施應對呢？原因就在無限制印鈔票，短期內看來有效，但長期經濟泡沫化風險也愈高。

除了美國並非首度祭出量化寬鬆政策，最先採用該措施的國家正是日本。二○○一年，日本央行在零利率基礎上，實施擴張性貨幣政策，以解決國內通貨緊縮窘境，大量超額資金隨即注入銀行體系，造成長短期利率都處於低水平，從而刺激經濟增長，對抗通貨緊縮。

二○○八年全球金融海嘯後，美國聯邦基金利率趨近於零，已難以利用傳統貨幣政策改善經濟問題，美國聯準會也力推量化寬鬆政策，印鈔票購買長期債券，提升美國長期公債價格並壓低利率，透過低利率房貸支撐房市景氣。然而，由於全球主要商品都以美元為基準訂價，聯準會實施量化寬鬆政策後，在超低利率下，美元大幅貶值，資金流向商品市場，引發全球性通膨危機，同時刺激人民幣升值壓力，最後結果就是美國經濟復甦，但許多國家經濟都承受負面影響。

因此，當美國再度祭出量化寬鬆政策，而且還無上限，令人相當憂慮。雖然有量化寬鬆政策護航，借資金應更容易，但商品生產力卻跟不上，資金雖多，籌碼卻變少，氾濫的游資為追求更高利潤，常搶進股市和房市等投機市場。

以美國為例，前三個月ＧＤＰ換算年率已經萎縮四．八％。對此，經濟學家紛紛警告，這代表著衰退期已經開始，但美股和台股近期卻大漲，這不是很奇怪嗎？萬一市場氛圍又變得「生產不如投機」時，就可能導引更多資金投入投機市場，泡沫就會愈來愈大，萬一突然破滅，後果不堪設想，台灣也難以避免受到牽連，政府當然有必要提前規劃應變。

(中時電子報)