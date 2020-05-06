長期收視低迷的八大電視台（八大）節目《娛樂百分百》（《娛百》），近來靠著「凹嗚狼人殺」單元，人氣起死回生。但主持人羅志祥（小豬）和愷樂遭周揚青踢爆「有不正當男女關係」後，遭網友要求交出主持棒。有知情人士爆料，許多參加「凹嗚狼人殺」走紅的藝人，早已和八大簽下「狼人殺條約」，無法對外接其他節目，如今《娛百》在「豬蝶」身陷風暴之際，有這些現成的人氣明星代班主持，也算解決燃眉之急。

開播23年的《娛樂百分百》，換過無數主持人，收視率最風光的時期，當屬ASOS（徐熙媛、徐熙娣）所主持的階段（1998年～2006年）。後來娛樂新聞類節目退燒，許多節目都走入歷史，唯獨多次傳出停播消息的《娛百》，依然默默地存在著，最近更靠著「凹嗚狼人殺」單元，成功拉抬收視率。

許多參加「凹嗚狼人殺」遊戲的藝人，也因此玩出高人氣，其中陳零九、邱鋒澤、黃偉晉和小賴，更因此組團「W0LF四堅情」推出單曲，另外婁峻碩、紀卜心、梁以辰、何紫妍（荳荳）、張語噥和斯亞等人，也因此闖出知名度。據了解，這些藝人都被八大要求簽定條約，內容包括不准接外面的主持、不能上其他有狼人殺遊戲及娛樂新聞類的相關節目。

靠著「凹嗚狼人殺」走紅的陳零九（右）、邱鋒澤（中）和黃偉晉（左）人氣超旺，還組團出單曲接代言。（圖／Hit FM提供）

搭檔主持《娛百》近10年的小豬和愷樂，在被周揚青指控兩人「有不正當男女關係」後，頓時成為眾矢之的，不少網友希望《娛百》換掉他們。對於要求開鍘小豬和愷樂的聲浪不斷，八大先是聲明「錄影、排播正常，日前因疫情考量已錄了不少存檔，五月下旬是否開棚，尚未確定。」之後傳出《娛百》5年前就想換掉愷樂，八大又表示「長年與小豬、愷樂合作愉快，也肯定他們倆工作上的表現，對於無中生有的爆料內容，以後將不再回應。」

至於參加「凹嗚狼人殺」走紅的藝人，必須和八大簽下「狼人殺條約」，無法對外接其他有相關內容的節目或活動，八大電視表示：他們有簽節目主持約，合約內容保密。

《娛樂百分百》除了羅志祥和愷樂外，一幫因「狼人殺」走紅的藝人也是節目中的亮點，只是過年後，毛弟（右5）已退出節目主持群。（圖／八大提供）

(中時電子報)