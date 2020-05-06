長期收視低迷的八大電視台（八大）節目《娛樂百分百》（《娛百》），近來靠著「凹嗚狼人殺」單元，人氣起死回生。但主持人羅志祥（小豬）和愷樂遭周揚青踢爆「有不正當男女關係」後，遭網友要求交出主持棒。有知情人士爆料，許多參加「凹嗚狼人殺」走紅的藝人，早已和八大簽下「狼人殺條約」，內容包括不准接外面的主持、不能上其他有狼人殺遊戲及娛樂新聞類的相關節目。如今《娛百》在「豬蝶」身陷風暴之際，有這些現成的人氣明星代班主持，也算解決燃眉之急。

眼看小豬和愷樂鬧出的風波尚未消停，之前和《娛百》簽約的藝人，立刻派上用場，由黃偉晉、邱鋒澤及陳零九代打主持應急。其實，5年前《娛百》收視跌至谷底時，製作單位也找過莎莎和林彥君等人代班主持試水溫，據傳當時讓愷樂備感威脅，因此對節目主持更加用心，2017年還與小豬一起拿下金鐘獎「綜藝節目主持人獎」。

不過，這些憑「凹嗚狼人殺」暴紅的藝人，前陣子也是風波不斷，包括陳零九和邱鋒澤，被指喧賓奪主、擠掉毛弟的主持棒，荳荳的單曲〈可不可愛〉MV，則被抓包抄襲韓國女歌手IU的〈Palette〉MV。主持班底換血，到底會為《娛百》帶來危機還是順勢炒熱度，值得觀察。

至於參加「凹嗚狼人殺」走紅的藝人，必須和八大簽下「狼人殺條約」，無法對外接其他有相關內容的節目或活動，八大電視表示：他們有簽節目主持約，合約內容保密。

節目曾在收視低潮之際，找來莎莎等主持人代班，看是否能帶來不同火花。（圖／八大提供）

(中時電子報)