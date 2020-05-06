直銷女王陳采婕一手創立的直銷公司「天美仕」原本業績蒸蒸日上，但卻因為兩名心腹從中作梗，造成一夕之間會員出走，產品遭大量退費，陳采婕懷疑，這一切全都是劉翌如（前執行長）、李紹華（前直銷領導）搞出來的。

陳采婕認為，劉李兩人可能擔心掏空公司的不法情事曝光，因此在3月主動辭職，成立新公司，同時帶走天美仕8成左右直銷會員（約3千名），甚至鼓動大家集體退貨，試圖打垮天美仕。

「我用人一向是疑人不用、用人不疑，他們兩位（劉翌如、李紹華）是我事業上最信賴的人，沒想到竟然上下其手，隻手遮天，把我的辛苦招募的會員通通帶走，還掏空公司資產，真的是養老鼠咬布袋。」陳采婕表示，由於她的投資事業非常龐雜，經營天美仕的重責大任，幾乎交給劉翌如和李紹華，沒想到卻所託非人。

陳采婕透露，天美仕和東森拆夥後，她一手栽培的執行長劉翌如就合謀李紹華，有計畫性的預謀侵吞公司。「他們先是挑撥我和父親(銘福集團總裁陳福松)的感情，讓父親不插手公司事務，接著李紹華又以與東森分家為藉口，要求天美仕提撥2百萬元的『啟動基金』重新拓展直銷業務，還保證可達10億元業績。」

為了重新出發，陳采婕授權李紹華放手一搏，沒想到李紹華竟與劉翌如一搭一唱，表面上大張旗鼓招募會員，私下卻冒名或竄改相關資料，賺取直銷獎金中飽私囊，還以非正規的手法，吸收不知情的民眾，進而從中牟利。「天美仕」因此差點淪為違法吸金的直銷公司。

陳采婕控訴，兩名親信不但帶走公司8成的會員，併煽動他們到總部要求退費，引起銀行團關注。（圖／讀者提供）

對於自肥調薪的指控，劉翌如表示：「當初我在大陸天美仕任職，後來東森與天美仕合作，被派駐進入東森體系工作，副總薪水就已經有15萬，後來兩家拆夥，陳采婕的父親主動找我與領導人談說要回台灣幫她，我們放棄原本的年終獎金，到了新的公司，難道不該調薪嗎?這薪水內容也是陳采婕同意的，我一個員工哪可能可以自己調薪?」

另外針對2百萬的啟動基金，劉翌如強調，這筆錢當初是陳總裁承諾給他們，作為回來台灣創立新公司的運作基金，將來用業績來換取，事實上這4個月也早已還清。

劉翌如進一步表示，陳采婕領導公司亂無章法，常常情緒化，甚至越過她去指揮調度，直銷會員大量出走，大家眼睛是雪亮的，都是因為看到公司被陳亂搞，產品也有成分的疑慮，直銷商當然有權選擇留下或是離開，怎會說是我把會員挖走?如果陳繼續放話，她將保留法律追訴權。

至於李紹華的電話則持續轉入語音信箱，至截稿前未能取得其回應。

陳采婕被外界稱為直銷女王，為擴展事業版圖，還請來藝人吳宗憲合作代言。（圖／讀者提供）

(中時電子報)