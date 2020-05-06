市值逾百億的「銘福集團」千金陳采婕，不僅嫁給知名整形醫師邱浚彥，還擁有台灣第一家獲得大陸直銷執照的「天美仕公司」（天美仕），更曾與東森集團總裁王令麟合作成立「東森天美仕」，一年度創下年營業額6億元的佳績。

然而，堪稱「人生勝利組」的陳采婕，2012年因老公偷吃而怒斬婚姻，如今還爆出天美仕被她的兩名心腹涉嫌自肥、合謀掏空上億元，流失約3000名直銷會員，目前陳采婕已狀告法院，希望討回公道。

3月16日一早，一群直銷商拿著產品集結在高雄市十全路上的「天美仕總部」（天美仕）要求退費，其實，原本業績蒸蒸日上的天美仕，正陷入一波退貨潮，至少有700名直銷會員大筆退刷，估計進帳短少上億元，退貨潮也引起銀行團關注，董事長陳采婕不得不親自出面喊話，希望直銷會員暫緩退貨，她強調有人暗中運作這波退貨潮，一定會查出事件始末。

40多歲的陳采婕，是百億資產「銘福集團」的二公主，銘福集團旗下共有30多個事業群，包括國內外廢五金買賣、廢機動車輛回收等等，近年更跨足建築、醫療及養生村，陳家還擁有一艘豪華遊艇。頂著銘福集團千金光環的陳采婕，在醫美界可說一方之霸，加上保養得宜，擁有「直銷女王」、「逆齡女神」ˋ「最美CEO」等稱號。

2009年成立的天美仕，主打化妝品、保健品等相關產品，是台灣第一家擁有市值逾新台幣100億元大陸直銷執照的公司，在兩岸直銷業界極具份量。2018年東森集團總裁王令麟看上天美仕的大陸直銷通路，雙方合夥成立「東森天美仕」直銷平台，一度創下年營業額6億元的佳績。然而，東森和天美仕因故拆夥後，天美仕卻陷入一波未平一波又起的的衰事裡。

對於自肥調薪的指控，劉翌如表示：「當初我在大陸天美仕任職，後來東森與天美仕合作，被派駐進入東森體系工作，副總薪水就已經有15萬，後來兩家拆夥，陳采婕的父親主動找我與領導人談說要回台灣幫她，我們放棄原本的年終獎金，到了新的公司，難道不該調薪嗎?這薪水內容也是陳采婕同意的，我一個員工哪可能可以自己調薪?」

另外針對2百萬的啟動基金，劉翌如強調，這筆錢當初是陳總裁承諾給他們，作為回來台灣創立新公司的運作基金，將來用業績來換取，事實上這4個月也早已還清。

劉翌如進一步表示，陳采婕領導公司亂無章法，常常情緒化，甚至越過她去指揮調度，直銷會員大量出走，大家眼睛是雪亮的，都是因為看到公司被陳亂搞，產品也有成分的疑慮，直銷商當然有權選擇留下或是離開，怎會說是我把會員挖走?如果陳繼續放話，她將保留法律追訴權。

至於李紹華的電話則持續轉入語音信箱，至截稿前未能取得其回應。

(中時電子報)