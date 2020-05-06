資產百億的銘福集團2代千金陳采婕，日前指控遭2名親信掏空公司資產，還挖走8成會員，面臨人生重大挫折。她說:「當時劉翌如（公司執行長）從大陸回來台灣，不但沒有共體時艱，還自肥大幅調薪，月薪從12萬變成20萬，也把數名親信調薪4到6成，我對他們仁至義盡，他們卻對我壞事做絕。」

陳采婕表示，她發現劉翌如、李紹華（前直銷主管）詭計後，馬上壯士斷腕，辭退劉翌如的8位的親信。

對於自肥調薪的指控，劉翌如表示：「當初我在大陸天美仕任職，後來東森與天美仕合作，被派駐進入東森體系工作，副總薪水就已經有15萬，兩方拆夥後，陳采婕的父親主動找我與領導人談說要回台灣幫她，我們放棄原本的年終獎金，到了新的公司，難道不該調薪嗎？這薪水內容也是陳采婕同意的，我一個員工哪可能可以自己調薪？」

另外針對200萬的「啟動基金」，劉翌如強調，這筆錢當初是陳總裁承諾給他們，作為回來台灣創立新公司的運作基金，將來用業績來換取，事實上這4個月，也早已還清。

劉翌如強調，陳采婕領導公司亂無章法，常常情緒化，甚至越過她去指揮調度，直銷會員大量出走，「大家眼睛是雪亮的，都是因為看到公司被陳亂搞，產品也有成分的疑慮，直銷商當然有權選擇留下或是離開，怎會說是我把會員挖走?」如果陳繼續對外放話，她將保留法律追訴權。至於李紹華的電話則持續轉入語音信箱，至截稿前未能取得其回應。

(中時電子報)