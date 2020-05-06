天美仕董事長陳采婕雖然家大業大，但卻有段不美滿的婚姻。她的前夫邱浚彥是法喬醫美診所總院長，當年剛從美國回台的陳采婕透過相親嫁給邱浚彥，還生下一對雙胞胎女兒，沒想到兩人並沒有因此過著人人稱羨的豪門生活，邱浚彥私下情史相當豐富，2012年曾與兩名診所護理師偷情，還和其中一人生下一子，遭陳采婕怒斬姻緣且提告而鬧上新聞。

而邱浚彥個人更是醫療糾紛爭議不斷，他不但替人割雙眼皮發生很多問題，2016年還因為一起「整形整死人」的醫療糾紛被告上法院。昔日的醫美界神鵰俠侶如今都在事業上重挫，不禁令人唏噓。

從事直銷事業的美麗女董座陳采婕雖然遇到親信背叛，讓她低潮一陣子，但好強的她，還是獨力撐起幾乎體無完膚的公司，本刊調查，陳采婕之所以能夠快速的恢復，重振直銷事業，其實背後有個財力雄厚的幕後藏鏡人，也就是她的父親、「銘福集團」總裁陳福松。

陳福松以從事「綠能環保」起家，近年更在大陸創辦全球第一所茶學院，同時也經營養生村及醫美中心，在美國更有一家飛機工廠，她得知女兒的遭遇後，陳福松相當不捨：「她(陳采婕)從美國讀書回來後，相當看好直銷前景而毅然投入，我全力當她的後盾，沒想到遇人不淑，這兩人（劉翌如及李紹華）實在太壞了，還好我們的底子夠硬，才沒被擊倒。」

家族集團總資產逾百億，讓陳采婕豪砸3億多蓋大樓，成立南台灣第一家整合式醫療養生公司。（圖／報系資料照）

除了靠著「天美仕」在直銷界闖出名號，陳采婕在3年前創立醫美新品牌「鉑氏美」，並豪砸3億元在高醫旁蓋了一棟13樓的建築物，成立南台灣第一家整合了醫療醫美、健檢、高齡照護、養生美食、紓壓美容等複合式健康事業的醫療養生公司，開幕時許多政商名流皆到場站台，可說相當風光。

不只如此，陳采婕還與綜藝天王吳宗憲合作，洽談代言直銷產品，也曾與微風少奶奶孫芸芸創辦彩妝品牌，目前事業體跨足新加坡Novena醫療集團、新加坡上海Weme跨境電商、台北禾馨健檢公司、高雄草衙道馬多尼義式餐廳、貝隆餐酒館等，然而事業核心天美仕如今卻出了大包，相信「直銷女王」也始料未及 。

陳采婕（右）人脈遍及政商名流，與周子瑜母親也相當友好。（圖／讀者提供）

對於自肥調薪的指控，劉翌如表示：「當初我在大陸天美仕任職，後來東森與天美仕合作，被派駐進入東森體系工作，副總薪水就已經有15萬，後來兩家拆夥，陳采婕的父親主動找我與領導人談說要回台灣幫她，我們放棄原本的年終獎金，到了新的公司，難道不該調薪嗎?這薪水內容也是陳采婕同意的，我一個員工哪可能可以自己調薪?」

另外針對2百萬的啟動基金，劉翌如強調，這筆錢當初是陳總裁承諾給他們，作為回來台灣創立新公司的運作基金，將來用業績來換取，事實上這4個月也早已還清。

劉翌如進一步表示，陳采婕領導公司亂無章法，常常情緒化，甚至越過她去指揮調度，直銷會員大量出走，大家眼睛是雪亮的，都是因為看到公司被陳亂搞，產品也有成分的疑慮，直銷商當然有權選擇留下或是離開，怎會說是我把會員挖走?如果陳繼續放話，她將保留法律追訴權。

至於李紹華的電話則持續轉入語音信箱，至截稿前未能取得其回應。

(中時電子報)