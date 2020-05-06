出道17年、緋聞從沒斷過的王心凌，似乎深刻體認「舊愛還是最美」的真諦，本刊4月28日直擊她與短暫交往過的富二代藍蔚文，在台北市東區喝補湯養生，這也是她繼姚元浩後，再次回收舊愛。滿足完口腹之慾，王心凌與藍蔚文還在街邊上演整理衣衫、伸手摸背的親暱互動，可見小倆口的身心，都獲得了養分滋潤。

新冠肺炎肆虐，不少勤跑對岸大賺人民幣的藝人，近期紛紛停工返台，閒暇之餘只能找樂子打發時間。四月二十八日晚間九點多，本刊直擊戴著口罩的王心凌，與三名友人步出台北市大安區一家專賣補湯的餐廳，仔細一看，她身邊穿著西裝的男子，正是2017年與她傳出短命戀的富二代前男友藍蔚文。

王心凌不顧旁人目光，大方地在路邊幫藍蔚文整理衣服。（圖／本刊攝影組）

喝完補湯的四人，站在路邊聊天散熱，不知是補湯裡含有酒精，還是內心澎湃的情愫作祟，王心凌聊著聊著，竟當街伸手幫藍蔚文整理衣衫，接著緩慢靠向男方胸前，藍蔚文也自然地出手撫摸王心凌美背，兩人完全不介意在友人面前親密互動，似乎已走過當年男方偷吃的風風雨雨。接著一行人轉戰鄭元暢開設的酒吧，繼續「DOUBLE DATE」行程。

情到濃時加上補湯催化，王心凌不自禁地依偎著藍蔚文。（圖／本刊攝影組）

深夜十一點四十四分，同行的一對友人先行離開酒吧，約五分鐘後王心凌現身，快步搭上計程車，跟在後頭的藍蔚文則顯得不疾不徐，和在門口送客的鄭元暢聊了幾句後才上車。計程車一路直奔王心凌位於松山區的住處，抵達後直接開進大樓車道，護送小倆口回到女方香閨。

藍蔚文頻頻扶著王心凌美背，似乎片刻都不想分開。（圖／本刊攝影組）

去年十二月十三日下午三點，本刊也曾於松山區某家咖啡店巧遇王心凌，同行友人中赫見愷樂的筋肉前男友KEN，她在咖啡廳門口向友人道別後，旋即搭上KEN的雙門寶馬跑車離去。愷樂與KEN曾交往五年，於二○一八年宣告分手，由於王心凌與愷樂是好姊妹，可能與KEN早已熟識。

步出酒吧後，王心凌先行坐上計程車等待，藍蔚文和鄭元暢小聊一番後才與女友一同離去。（圖／本刊攝影組）

去年12月13日，本刊曾直擊王心凌搭愷樂前男友KEN的便車。（圖／本刊攝影組）

對於王心凌目前的感情狀況，經紀公司天晴娛樂表示：「心凌當天和一群朋友聚會，謝謝大家關心，其他私人行程就不多回應。」

王心凌與愷樂、朱安禹等人是超級閨密，不時相約吃飯聚會。（圖／翻攝自王心凌臉書）

(中時電子報)