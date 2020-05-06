王心凌被本刊直擊疑似回收舊愛藍蔚文，看來甜蜜，但她過去總是所託非人，情路頗為坎坷，就連藍蔚文也曾被媒體爆出帶妹開房，讓她的經紀公司急忙切割兩人關係。

回憶起王心凌第一段曝光的戀情，就是2000年與范植偉因合演電視劇《車正在追》擦出愛火，兩人還拍了蔡健雅的〈記念〉MV。交往五年分手後，范植偉開始出現脫序言行，甚至自爆曾對王心凌動粗，導致形象重挫，最終在台灣混不下去，遠走大陸發展。

近來范植偉簽了新東家，在台灣媒體曝光時，仍不忘提及陳年戀情，讓外界看了直搖頭。但王心凌的「渣男磁鐵」體質，並未因此終結，演過《流星花園》等偶像劇、近年負面新聞頻傳的歐定興，2010年也曾跳出來，自稱是王心凌的初戀，蹭版面的行徑，為其不良紀錄再添一筆。

與王心凌分手後，姚元浩情定王心恬，兩人即使被本刊多次直擊約會，仍不鬆口坦承交往中。（圖／本刊攝影組）

到了2011年，王心凌與姚元浩傳出短暫交往，但當時男方與隋棠的戀情糾纏不清，讓王心凌一度揹負小三罵名。2012年姚、王認愛，2016年王心凌在台北小巨蛋開唱，姚元浩大方現身力挺女友，原以為兩人能步入禮堂，卻在隔年二月再度分手，而且鬧得很不愉快，但王心凌因為情變獲得不少同情；姚元浩則與名字和舊愛差一字的王心恬，談起神神祕祕的地下情。

航運小開DEREK彭曾與王心凌傳緋聞，但王心凌稱對方只是「心靈導師」。（圖／翻攝自王心凌臉書）

與姚元浩分手四個月後，王心凌被媒體直擊帶著航運小開DEREK彭回家，但事後她稱對方是「心靈導師」，並非感情對象，至今DEREK彭仍不時出現在女方與朋友聚會的合照中，顯見友情穩固。澄清和DEREK彭的關係沒多久，王心凌就蹦出新對象藍蔚文，據悉男方在王心凌斷開姚元浩後，就積極展開追求，終於擄獲芳心。

愛犬布魯托今年1月過世，當時單身的王心凌一度情緒崩潰。（圖／翻攝自王心凌臉書）

不過，二○一九年七月、王心凌忙著巡迴演唱之際，有媒體拍到藍蔚文帶嫩妹到台中出差，還進了同個房間。當時王心凌的經紀公司表示「別人的事情我們沒什麼可回應。」果斷撇清王心凌與藍蔚文的關係，但事隔不過十個月，兩人就被本刊直擊喝補湯愛回溫，只能說王心凌非常念舊。

擁有不少經典作品的王心凌，近年在兩岸三地舉辦多場巡迴演唱會，也曾站上台北小巨蛋開唱。（圖／EMI提供）

對於王心凌目前的感情狀況，經紀公司天晴娛樂表示：「心凌當天和一群朋友聚會，謝謝大家關心，其他私人行程就不多回應。」

因新冠肺炎而暫停工作行程期間，王心凌曾被本刊曾直擊出門練舞，以保持演出水準。（圖／本刊攝影組）

(中時電子報)