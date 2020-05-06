6月19日，擁有新台幣近4兆元資產的「新光金融控股公司」（新光金），即將進行第七屆董監事改選，雖然沒有經營權之爭，內部卻暗潮洶湧。

董事長吳東進的長女吳欣盈2002年進入新光集團後，近年多次以接班人之姿，力主受父親之邀進入新光金的副董事長李紀珠下台；但這次新光董事會端出的名單，不但未見吳欣盈，連支持她的獨董李勝彥也遭拔除，顯見雙方互鬥愈演愈烈。

此外，吳東進當年為平息「盈珠大戰」而派赴新光金董事會的二女兒吳欣儒，也未在名單上；去年吳欣盈參選立委時，曾要求媒體下架「妹妹吳欣儒將成新接班人」的新聞，讓被捲入戰火的吳欣儒，動向備受矚目。

吳欣盈口條清晰、個性外放，經常到大學院校分享國外退休理財與長照政策實例，鼓勵新世代盡早規劃未來。

為此，現任獨董李勝彥首度出面替吳欣盈抱屈，並辣嗆李紀珠不適任。如何化解「三姝鬥」，正考驗著新光金大家長吳東進的智慧。

4月28日開完董事會後，公司派（新光金董事會）和新光吳家「第二大的小集團」（以新光三越、新柏股份、進賢投資三家公司為主）分別端出10名和6名候選人，超過應選15席名額，顯然兩派有些「喬不攏」。

公司派提名的10席名單中，不僅新光金董座吳東進的二個女兒吳欣盈、吳欣儒未進榜，現任的獨董李勝彥、李正義也遭排除。

新光金管理層認為，形象親和的吳欣儒較能與副董李紀珠溝通，但在公開場合中，吳欣儒尚無明顯的發言表現。（圖／報系資料庫）

隔天4月29日凌晨0時7分，股市觀測站出現一則公告，言明「新光金獨立董事李勝彥，反對一名董事候選人李紀珠（新光金副董事長）」，並大剌剌地公開李紀珠「頂撞體制、牴觸法令、怠忽職責、公司放任」等四大罪狀；當天，新光金又貼出公告力挺李紀珠，公開交鋒讓外界看傻眼。

本刊調查，這場「獨董反副董」的戲碼，其實是近三年來新光金「兩個女人的戰爭」（李紀珠和吳東進長女吳欣盈）續集，女主角還多了一位，就是吳欣盈的妹妹吳欣儒（現任新光金董事、新光銀行副董事長）。

新光金公司派提名的7席董事中，包括了法人代表吳東進、吳敏暐、李紀珠及吳邦聲，自然人為蘇啟明與潘柏錚，另留一席準備在股東會投票後再決定。

而原本的三席獨董林美花、李勝彥及李正義，僅林美花留下，外傳因李勝彥與李正義在這一屆新光金董監事任期中，力挺新光金大公主吳欣盈，故慘遭有心人士拔除。（待續）

連任2屆獨董的李勝彥此次未獲提名，外界推測是因為他支持吳欣盈、反對李紀珠的立場鮮明，而遭拔除。（圖／報系資料庫）

(中時電子報)