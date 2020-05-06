照理說，新光金公司派已提名10席董監事，「第二大的小集團」只能提名5席，他們卻「超額」提名吳昕達、葉雲萬、吳東明、洪士琪、林伯翰、蔡宏祥等6席，令人匪夷所思。

「李紀珠和吳欣盈之前鬧得沸沸揚揚時，不少股東看不下去，洪士琪在董事會提意見，支持撤換吳欣盈，被視為『調皮搗蛋』。」一位知情人士暗示，洪士琪可能會在此役中箭落馬。

洪家與林家是新光金的二大股東家族，吳欣盈當年自美返台後，即傳出有大股東對吳欣盈率直的美式作風頗有意見，因此，2017年洪家後代洪士琪在董事會提議撤換吳欣盈的新光人壽副總經理一職，並要求她退出新光金董事會，獲得林家後代林伯翰附議。

最後，吳欣盈及洪士琪雙雙退出新光金董事會，改由吳欣盈的妹妹吳欣儒和洪士琪的父親洪文棟接任。由於吳東進認為吳欣儒可和李紀珠溝通，才使出「次女換長女」這一高招，保住一席法人董事。2018年6月，洪士琪重新頂替父親位置，回到新光金董事會。

新光金獨董李勝彥曾出任台銀總經理與中國輸出入銀行總經理，他坦言初識吳欣盈時，對她的大膽直言印象深刻。（圖／報系資料庫）

去年間，吳欣盈與華南金少東林知延的離婚官司，互告多年總算接近尾聲，擔任新光人壽副總經理的她，更決定請假參選台灣民眾黨不分區立委，以關注長照與婦女等議題為參選政見，差一點進軍國會殿堂。

當時，有媒體報導吳欣盈如果轉換跑道邁向政界，妹妹吳欣儒可能順理成章地成為吳家第三代接班人，不過，吳欣盈一方並不認同，還委由律師發函要求媒體下架新聞，顯然吳欣盈對「新光金未來發展」及「吳家第三代接班人」十分看重。

加上吳欣儒夫婿、前華南永昌證券副董事長許元禎，日前因華南永昌證券爆出虧損47億元而下台，吳家姊妹倆中間又卡著李紀珠，讓新光金未來的接班布局充滿變數。

吳欣儒之夫許元禎原為華南永昌證券副董事長，日前因公司處理權證交易避險不及，釀成鉅額虧損，下台負責。（圖／報系資料庫）

眼前，這場宮鬥戲的高潮，發展至即將進行的董監事改選，這一回，76歲的獨董李勝彥親上火線。提到吳欣盈，他不捨地說：「我覺得她在公司、在許多地方非常委屈，身旁許多新光老臣都感到不捨。」「她被有心人士抹黑、打壓，很難讓自己的專業有所發揮。」

話鋒一轉，李勝彥把矛頭轉向吳東進，「她（吳欣盈）的老爸（吳東進）難道看不到、聽不到？放任新生代自生自滅？雖然她有機會接觸政治，但那是不歸路，不容易走。我覺得吳家栽培女兒多年，應該讓吳欣盈回歸專業，在金控圈發光發熱。」（待續）

近年來新光金許多大型公開活動皆由副董李紀珠主持，在新光銀行出任副董的吳欣儒，不時現身為活動造勢，雙姝互動引起外界關注。（圖／報系資料庫）

(中時電子報)